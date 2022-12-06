不怕背包丢了，Hpyer 公司推出内置 Find My 模块的 HyperPack Pro 背包

IT之家 12 月 6 日消息，配件厂商 Hyper 今天推出了一款支持 Find My 的双肩包 HyperPack Pro，这样发生遗失或者失窃事件之后能够通过苹果的这项追踪技术快速锁定背包的位置，帮你快速找回。

HyperPack Pro 背包内主要有三个隔层：一个最大可容纳 16 英寸笔记本电脑的笔记本电脑隔层、一个用于放置其它物品的多功能隔层，以及一个带有许多小口袋的技术收纳隔层，用于放置您的充电器、配件和其它物品，能够让你有序收纳各种物品。

背包还有一个太阳镜口袋和易于拿取的前袋，此外背包上还有一个隐藏式口袋，用于收纳护照、钱包等贵重物品。而这款双肩包最大的亮点就是内置了 Find My 搜索功能，和 AirTag 一样当背包离开手机一段距离之后就会自动向用户发出通知。该模块通过可拆卸的 CR2032 纽扣电池供电，满电情况下可以使用 8 个月。

IT之家了解到，HyperPack Pro 目前正在 Indiegogo 平台进行众筹，早鸟价（Super Early Bird Special）为 100 美元（约 701 元人民币），在正式上市发售之后售价为 200 美元（约 1402 元人民币）。目前该背包仅限于美国地区发售。