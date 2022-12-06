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2198 元，中兴远航 40 Pro + 星空版今日首销

2022/12/6 7:33:17 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 12 月 6 日消息，中兴远航 40 Pro + 星空版于 11 月 29 日发布，配备 8GB 内存与 256GB 存储，采用“印象梵高・星空设计”，售价 2198 元，将于今日上午 10:00 全渠道正式开售

设计方面，中兴远航 40 Pro+ 星空版在升级的星光 AG 玻璃上，采用独家“梵高纹理光刻技术”，配合独有的星钻浮雕工艺，最大程度复刻名作油画的笔触。

配置方面，中兴远航 40 Pro + 星空版与普通版相同，采用 6.67 英寸 AMOLED 屏幕，支持 60Hz 刷新率与 FHD + 分辨率，搭载天玑 810 处理器，配备 8GB 内存与 256GB 机身存储，内置 4510mAh 电池，支持 66W 快充

影像方面，中兴远航 40 Pro + 星空版前置 1600 万像素（f / 2.0 光圈）摄像头，后置 6400 万像素主摄（f / 1.8 光圈）、500 万像素微距镜头（f / 2.4 光圈）与 200 万像素景深镜头（f / 2.4 光圈）

IT之家了解到，中兴远航 40 Pro + 星空版配备 Type-C 接口，采用侧面指纹，搭载 MyOS 12.0（基于安卓 S）系统。

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关键词：中兴

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