元宇宙又传尴尬：欧盟花 41 万美元搞派对，只来了 6 个人

北京时间 12 月 6 日早间消息，据报道，最近，欧盟旗下一个机构花费 38.7 万欧元（40.7 万美元，约 285.6 万元人民币），在元宇宙举办了一个长达 24 小时的宣传推广活动，结果一名参加活动的媒体记者维斯・查德威克（Vince Chadwick）描述称，这次元宇宙活动的现场冷冷清清，参加者寥寥无几。

这次活动在上个星期举行，本质上相当于元宇宙内部一次轻松的“沙滩派对”，现场有音乐和各种娱乐活动，这次活动的主题，是要发起和宣传欧盟的“全球门户”战略（Global Gateway）。

这一次在虚拟现实中举办的活动投资不菲，最初的消息在 10 月份曝光时，就引发了欧盟相关雇员们的质疑。

对于这次花费 38.7 万欧元的活动，欧盟一些员工最早的评价包括“令人失望、尴尬”，甚至是“数字垃圾”。

欧盟机构表示，这一次宣传推广活动之所以选择在元宇宙内部举行，是要针对 18 岁到 35 岁之间的年轻人，这个群体热衷于在社交媒体工具（比如短视频平台 TikTok，手机平台 Instagram）活动，传统上对于政治活动的参与热情度不高。

原来相当于一个网络视频宣传推广的事件，最终变成了虚拟现实内部的活动，然而现在看来，欧盟并没有达到向年轻人群体传递消息的目的。

负责主办这一活动的“欧盟国际伙伴机构”在社交媒体上介绍称，欢迎大家访问“全球门户”战略平台，在这个可以分享的数字平台，人们可以结交新朋友，思考讨论全球热点问题，对人类共同分享的未来做出一些改变。

上述参加了这一元宇宙活动的记者查德威克通过社交媒体介绍了他的经历，他表示，除了自己之外，只有 5 个人参加了活动。

查德威克和其他参加者感到很无趣，他们相互交流，都不知道这个活动到底要做什么。

查德威克询问另外一个参加者，是否他们搞错了活动举办的日期（因为现场实在太冷清）。另外一位参加者称，所谓的现场音乐会，就是同一个 DJ 循环播放同一首歌曲。

在活动开始大约一个小时后，其他人都已经离开了现场，只剩下查德威克孤零零一个人。

据报道，所谓的“欧盟全球门户战略”，目的是到 2027 年之前筹集大约 3000 亿欧元的资金，帮助全世界在疫情冲击之后逐渐恢复到正常。

对于这一次令人尴尬的启动活动，欧盟方面尚未对发表评论。

需要指出的是，对于元宇宙概念来说，这次欧盟活动并非“唯一的尴尬”。若干年前，美国社交媒体巨头 Meta 及其掌门人扎克伯格在全世界推出了元宇宙概念，然而概念的推行却并不顺利，Meta 的元宇宙部门已经累计亏损了 307 亿美元资金，无奈之下，扎克伯格在 Meta 宣布了大规模裁员计划。在这个残酷现实的大背景之下，元宇宙概念在全世界遭到了新一轮批评和质疑。

最近一个季度的财报数据显示，扎克伯格正在面临广泛质疑的元宇宙概念上增加赌注，这让投资人对扎克伯格的元宇宙计划“感觉更加厌恶”。