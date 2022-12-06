科普：OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 是什么？有什么用？

北京时间 12 月 6 日早间消息，据报道，总部位于旧金山的 OpenAI 于 11 月 30 日推出了其最新作品：ChatGPT 聊天机器人，供公众免费测试。聊天机器人是一种软件应用程序，旨在根据用户的提示模仿类似人类的对话。

OpenAI 联合创始人兼首席执行官山姆・阿尔特曼（Sam Altman）表示，在 ChatGPT 发布的一周之内，有超过一百万的用户尝试了这个线上工具。

OpenAI 的所有人是谁？马斯克是否参与？

OpenAI 是一个研发机构，于 2015 年由硅谷投资者山姆・阿尔特曼和亿万富翁埃隆・马斯克作为非营利机构成立，并吸引了包括风险资本家皮特・蒂尔（Peter Thiel）在内的其他几个人的投资。2019 年，该集团创建了一个相关的营利性实体，以接纳外部投资。

目前马斯克的主要精力依然在对社交网络公司推特的改革中，他在 2018 年离开了 OpenAI 的董事会，但他对这种病毒式的现象发表了看法，称其 “好得吓人”。他曾在一篇推文中表示：“ChatGPT 好得吓人，我们距离优秀到危险的 AI 已经不远了。”

之后马斯克在推特上表示，在得知 OpenAI 正在使用推特的数据库来“训练”该工具后，他暂停了 OpenAI 对推特数据库的访问。他写道：“这并不奇怪，因为我刚刚得知 OpenAI 可以接入推特数据库进行训练。我现在暂停了这个项目。我需要进一步了解其治理结构和未来的收入计划。OpenAI 刚开始的时候是以开源和非营利性的方式存在的，然而现在这两个特性都已经不在了。”

OpenAI 的工作方式

OpenAI 表示，他们的 ChatGPT 模型使用了一种名为“利用人类反馈强化学习”（RLHF）的机器学习技术进行训练，它可以模拟对话，回答后续问题，承认错误，质疑不正确的前提，并拒绝不恰当的请求。

该工具最初的开发方式包括人类人工智能培训师为该模型提供对话，他们在对话中扮演双方，即用户和人工智能助理。可供公开测试的版本试图理解用户提出的问题，并以类似人类书写的文本的对话形式作出深入回应。

该工具有何作用？

类似 ChatGPT 这样的工具可以用在现实世界之中，例如数字营销、线上内容创作、回答客户服务查询，或者像一些用户发现的那样，甚至可以用来帮助调试代码。该聊天机器人可以在模仿人类说话风格的同时回答大量的问题。

此类工具是否会造成问题？

与许多其他基于人工智能的创新一样，ChatGPT 也让一些人产生了疑虑和担忧。OpenAI 承认，该工具倾向于用“听起来合理但不正确或无意义的答案”来回应，该公司认为这个问题很难解决。

人工智能技术也可能使社会偏见长期存在。包括 Alphabet 旗下的谷歌和亚马逊在内的科技巨头此前都已经承认，他们的一些人工智能实验项目“从道德层面上看很危险”，而且有局限性。在一些公司的内部测试中，人类不得不介入并解决人工智能带来的破坏。

然而，尽管有着这些担忧，工智能研究仍然很有吸引力。PitchBook 是一家来自西雅图的追踪企业融资的公司，该公司发布的数据显示，去年全球对人工智能开发和运营公司的风险资本投资上升到近 130 亿美元，到今年 10 月为止，该行业已经获得了 60 亿美元。