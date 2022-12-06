瑞典“先买后付”巨头 Klarna 估值今年暴跌 85%，CEO 称上市可能还得等几年

北京时间 12 月 6 日早间消息，瑞典“先买后付”巨头 Klarna 的估值在今年暴跌 85%，其首席执行官表示，在走首次公开募股（IPO）之路前，公司正在等待盈利能力和市场的“理智”回归。

Klarna 由首席执行官 Sebastian Siemiatkowski、Niklas Adalberth 和 Victor Jacobsson 于 2005 年在瑞典创立。Klarna 允许消费者通过无息分期付款的方式分摊网上购物成本。该公司在欧洲开展业务，并在美国与 Affirm 和 Afterpay 等竞争对手共同扩张发展。该公司曾一度是欧洲估值最高的初创公司，估值曾达 456 亿美元。随着该公司今年在市场形势更为严峻的情况下再次融资，该公司的 IPO 规模暴跌 85%，估值仅为 65 亿美元。

随着科技行业的繁荣时代即将结束，Klarna 希望在成长型资金和对科技股的兴趣下降之际实现盈利。

该公司需要说服潜在投资者，即使在消费支出下降的情况下，“先买后付”是一种可持续的模式，而且它可以避免像英国短贷平台 Wonga 那样让消费者出现负债累累的名声。

Sebastian 表示，IPO 可能还需要几年时间，他将此与谷歌 2004 年的 IPO 进行了比较。

“对我来说，谷歌的 IPO 堪称完美，”他在赫尔辛基的一个大会上对媒体表示。“那是一个互联网泡沫破灭几年之后的市场。那是一个理智的市场。它没有被过度炒作，谷歌也有巨大的机会。”

“所以，你不是在增长周期结束时进行 IPO，我认为 Klarna 可能已经相当接近那个时间点，我认为市场也非常接近那个时间点。也许现在我们有点过度抑郁，然后我们可以恢复理智，希望这与 Klarna 处于有利地位的时期是一致的。”

2021 年上市的消费金融科技公司总体表现不佳。交易应用 Robinhood、信用卡发行商 Marqeta 和转账公司 Wise 的股价今年都大幅下跌，而 Klarna 的同行 US Affirm 的股价今年迄今为止已下跌 85%。

Sebastian 对任何可能的公开上市都含糊其辞，此前他曾表示，市场波动让他“紧张”。

Klarna 预计 2023 年还会亏损

在经历了艰难的一年之后，Klarna 在 2022 年第三季度公布了更高的收入和更高的亏损。2022 年该公司经历了两轮裁员。在新一轮融资后，公司估值下降了 85%，至 67 亿美元。

今年 5 月，该公司裁掉了 10% 的员工，9 月进行了第二轮裁员，约 700 人离开了公司。据该公司最新报告显示，裁员帮助该公司在第二季度至第三季度的运营亏损减少了 42%，但在截至 9 月底的 9 个月里，公司业务仍亏损了 83 亿瑞典克朗 (合 7.87 亿美元)。

该公司表示，在截至 9 月底的 9 个月里，营收同比增长 22%，至 14 亿美元。该公司目前在美国拥有 3100 万客户，信贷损失同比下降，商品总额同比增长 92%。

Sebastian 说，尽管成本、利率和通胀都在上升，但公司的增长路线图并没有发生太大变化。

他表示:“我们将留在所有的市场，因为当你退出一个市场时，没有人会原谅你，你也无法再回来。”

与其他风投支持的成长型公司一样，盈利能力一直是 2022 年影响投资者情绪变化的一个迫在眉睫的主题。Sebastian 表示，正向现金流仍是该公司的目标，并表示:“明年夏天之后，我们应该会实现逐月盈利…… 那可能意味着我们明年全年仍会亏损，但目前我还不知道。到时候我们就会知道。”

他表示，在信贷业务面临严峻的宏观经济形势之际，Klarna 在 1 月和 5 月调整了信贷承销策略，令一些客户感到不满，但这是必要之举。该公司的中期报告称，这意味着该业务将减少贷款，特别是对新客户的贷款，因为它希望降低违约率。