全新智己 L7 Elite 后驱版即将上市：CLTC 续航 675km，售价 33.88 万元

IT之家 12 月 6 日消息，上汽集团旗下智己汽车昨日晚间宣布，将推出全新车型智己 L7 Elite 后驱版，售价 33.88 万元。

全新登场的智己 L7 Elite 后驱版搭载 90kWh 大容量电池，CLTC 续航里程达 675km，同时采用后驱动力布局，零百加速 5.9 秒，配备 CDC 电控智能阻尼悬架、搭配前 245mm / 后 275mm 混合胎宽。

智己汽车表示，即刻预订智己 L7 Elite 还可免费升级四轮转向系统和 Brembo 一体式四活塞卡钳。

配置方面，智己 L7 Elite 后驱版标配 180 + 净味级别、22 扬声器 1120W 智能声场、全车双层隔音玻璃、巨幅可升降智慧场景屏（26.3 英寸 + 12.3 英寸）+12.8 英寸 AMOLED 2K 超控中枢、IM OS 多屏无界智能交互系统、IM AD 可进化驾驶辅助系统（基础包）等智能配置。

作为智己汽车首款量产车型，智己 L7 长宽高分别为 5098/1960/1485mm，轴距为 3100mm，定位中大型豪华运动轿车。IT之家了解到，随着近期连续推出 SP 性能版与 Elite 后驱版，智己 L7 家族已形成后驱版、四驱版、性能版三大系列的完整车型谱系。