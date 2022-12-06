丰田为纯电动车推出“模拟手动挡”的机械机构，跟手动挡油车一模一样

IT之家 12 月 6 日消息，今年 2 月，丰田申请到了一项全新的新能源汽车专利。该专利主要是在电动车上模拟出了类似燃油车才需要的手动换挡以及其他油车专属功能，从而为油车爱好者增添了一丝购买电动车的趣味和理由。

虽然大部分用户完全无法理解，但丰田还是将这一专利变为了现实，而且仅限豪华车型才会拥有这一设计，例如雷克萨斯 Electrified Sports。

IT之家了解到，Lexus Electrified 总工程师渡边隆（Takashi Watanabe）将其描述为“带有踏板和换档位置的模拟驱动力装置，以重现手动变速器的体验”。

从他给出的演示视频来看，这款车（原型车基于雷克萨斯 UX300e）上的换挡器过于逼真，以至于司机甚至面临汽车熄火或在在半坡起步时出现向后滑坡的可能性。

渡边表示：“这个新项目是由雷克萨斯的一些工程师提出的，他们总结了传统油车的优点，以及电动汽车的缺点”，最终发现“他们特别喜欢手动变速箱。”

渡边强调，这款原型车“非常有趣”，而且这个项目目前正在认真开发中，可能会应用在未来的纯电动汽车上。从视频中你可以看到，当司机换挡时，手持摄像头甚至会轻微抖动，这证实了它的表现跟手动挡汽车没什么两样，简直是给用户开了眼。