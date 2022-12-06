疑似魅族 20 现身 Geekbench：配备骁龙 8 Gen 2，搭载 Android 13

IT之家 12 月 6 日消息，一款型号为 meizu m2392 的魅族手机昨日现身 Geekbench。这款新机应为魅族全新旗舰，或为“魅族 20”系列机型。

Geekbench 跑分显示，这款魅族新机单核跑分 1409，多核跑分 4199，超大核频率为 3.19GHz，配备 12GB 内存，搭载 Android 13 操作系统。

这款现身 Geekbench 的魅族新机应搭载骁龙 8 Gen 2 处理器。IT之家了解到，骁龙 8 Gen 2 采用 4nm 工艺制程，为全新 1+2+2+3 架构，包括一个主频 3.2GHz 基于 Cortex-X3 的 Kryo 超大核、四个 2.8GHz 的性能核心（2×Cortex A715+ 2×Cortex A710）以及三个 2.0GHz 的 Cortex-A510 能效核心。

这也与此前曝光的信息基本一致。今年 11 月，魅族科技表示，全新旗舰将首批搭载高通第二代骁龙 8 移动平台（骁龙 8 Gen 2），但并未透露机型名称。魅族科技彼时称在第二代骁龙 8 移动平台硬件性能加持下，魅族的全新旗舰也将在新的时代，给大家带来“多终端、全场景、沉浸式的融合体验”。

此前，星纪时代今年 7 月宣布持有魅族科技 79.09% 的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。同时担任魅族科技董事长的星纪时代副董事长沈子瑜表示，魅族将保留独立团队，明年发布新旗舰。

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