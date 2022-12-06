全球首款真 Hi-Fi 无线耳机 vivo TWS 3 Pro 今日开售，999 元

IT之家 12 月 6 日消息，今日，vivo 宣布全球首款真 Hi-Fi 无线耳机 ——vivo TWS 3 Pro 正式开售，首发 999 元。值得一提的是，499 元的 vivo TWS 3 标准版此前已开售。

据介绍，这款耳机解决了无损音频传输、超低失真解码和超宽频声音单元等行业难题，行业首发全链路无线真 Hi-Fi，是 vivo 全球首款、也是目前唯一符合 vivo Hi-Fi 标准的真无线耳机。

参数方面，TWS 3 Pro 采用 12.2mm 动圈单元，搭载高通 S3 旗舰音频平台以及独立专业音频芯片，可提供 49dB + 4000Hz、通透模式 + 辅听模式、三麦克风通话降噪、无感体温监测、55ms 游戏低延迟、Vlog 3D 双耳录音、独家自研超宽频单元、vivo 金耳朵调音、高通骁龙畅听认证，支持 360° 环绕空间音频，IP54 防尘防水，这款耳机可实现 30h 续航，提供蓝图和留白两种配色。

作为全球首款真 Hi-Fi TWS 耳机，两款耳机都支持 aptX Lossless 无损传输（骁龙 8 及以上芯片），带来 2 倍带宽，最高 24bit 解析音频 ，而且还支持蓝牙 5.3，支持 LC3 音频。

从官网介绍来看，55ms 低延迟的特性只有搭载骁龙 8 Gen 2 的机型才能支持，如 vivo X90 Pro+、iQOO 11 Pro、iQOO 11，还有即将发布的小米 13 系列等，而搭载天玑 9200 的 X90 则是 60ms 延迟，支持 aptX Adaptive 的机型是 88ms 延时，其他联发科芯片机型则是 117ms 延时。