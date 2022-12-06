OPPO 新机通过工信部入网，预计为一加 11

IT之家 12 月 6 日消息，一款型号为 PHB110 的手机现已通过工信部入网审核，虽然申请单位写的是 OPPO 广东移动通信有限公司，但这个型号显然是一加新机，而且也有数码博主称其为一加 11。

但很可惜，目前工信部并未公布这款新机的证件照和参数信息。

IT之家曾报道，Onleaks 昨天还曝光了一加 11 的渲染图，显示搭载了重新设计的相机模块和颜色选择，很难不令人怀疑一加 11 已经准备好发布了，不出意外的话就会在明年初到来。

一加 11 5G 预计将拥有森林绿宝石和火山黑，采用高通骁龙 8 Gen 2 芯片，采用 5000mAh 电池，同时支持 100W 快速充电和哈苏色彩。

该设备将包括新设计的相机模块，包括圆形的陶瓷模组，容纳三个摄像头排列和 LED 闪光灯，同时还有金属中框架和前面的弧形显示屏。

就规格而言，一加 11 5G 预计搭载 6.7 英寸的 3216×1440 分辨率 LTPO AMOLED 显示屏，具有 120Hz 刷新率和 HDR10 + 认证。内置高通骁龙 8 Gen 2 芯片，配备高达 16GB LPDDR5X 内存和高达 512GB 的 UFS4.0 存储。

在影像方面，一加 11 后置 5000 万像素的索尼 IMX890 主传感器，4800 万像素的超广角镜头，以及 3200 万像素的长焦镜头，支持 0.6~20 倍变焦。

此外，该机前置采用了 3200 万像素摄像头，用于自拍和视频通话。物理静音滑块也将回归。该手机采用 5000mAh 电池，支持 100W 快速充电。这款手机还将预装基于安卓 13 的 OxygenOS 13 系统。

其他方面，一加 11 还将采用屏内指纹传感器，哈苏相机，以及杜比全景声，立体式扬声器。预计还支持 5G、Wi-Fi 6E、蓝牙 5.2、GPS 和 USB Type-C 接口等连接。