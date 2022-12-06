让通话质量更清晰，Pixel 7 系列获得 2022 年最后一次 Feature Drop

IT之家 12 月 6 日消息，谷歌今天面向 Pixel 设备推出了今年最后一次 Feature Drop。本次更新适用于 Pixel 4a、Pixel 4a 5G、Pixel 5、Pixel 5a、Pixel 6、Pixel 6 Pro、Pixel 6a、Pixel 7 和 Pixel 7 Pro。

IT之家了解到，Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 在本次更新中获得了三项功能。其一是降低了访问虚拟专用网络的门槛，不再需要订阅 2TB 及更高套餐，Google One 订阅用户可以免费使用。谷歌表示 Workspace 以及部分受监管的账号（包括儿童账号）不符合条件，而且印度和新加坡设备不在本次升级范围内。

其二是对 Recorder 应用的更新。经过重新设计和调整之后，Recorder 应用中的 Speaker 标签支持检测和标记多个扬声器。该应用程序此前是将所有语音转录为一个文本块（因为它最初是针对演讲 / 讲座），但谷歌现在会检测每个人并在说话者发生变化时添加换行符。每个人都将被分配一个数字、颜色和形状，以获得更可解析的 Recorder 体验。Pixel 6、6 Pro 和 6a 也支持此功能。

第三项新功能则是 Clear Calling 功能。该可以可以滤除背景噪音并增强语音，这样即便是在嘈杂的环境中也能听到清晰的通话声音。访问设置 > 声音和振动 > 清除呼叫以启用 / 禁用。此功能不适用于 VOIP 呼叫，谷歌表示该功能建立在 Tensor G2 芯片基础上。