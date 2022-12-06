细节曝光，这三位推特前高管被马斯克解雇后获近 2 亿美元

12 月 6 日消息，在埃隆・马斯克（Elon Musk）接管推特后，他立即解雇了该公司多位高管，不过这些人却因此变得更加富有。据悉，其中三位前高管共获得了近 2 亿美元的“遣散费”。

在 10 月末完成收购交易后，马斯克当即解雇了推特首席执行官帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）、首席财务官内德・西格尔（Ned Segal）和首席法务官维贾亚・加德（Vijaya Gadde）。

不过按照收购协议，这些高管此前在推特工作获得的公司股票，可以每股 54.2 美元的价格转换为现金。此外，这些人也可以获得尚未行权的限制性股票奖励。

根据早些时候向美国证券交易委员会（SEC）提交的合同条款，在马斯克正式拥有推特当天被解雇后，所有高管都有权获得普通股分红，并加速授予任何尚未行权的限制性股票奖励。

最新提交给 SEC 的其他披露文件显示，这些被解雇推特高管持有的股票现都被转换为现金并全额支付。马斯克早些时候声称，所有高管都是在“有理由”的情况下被解雇，因此他不会像合同要求的那样支付他们额外补偿。

文件显示，阿格拉瓦尔在被解雇时持有约 927000 股推特普通股，按马斯克的收购价计算，这些普通股价值为 5020 万美元。同时，阿格拉瓦尔在被解雇时又获得了 241508 股限制性股票奖励，价值约 1300 万美元。因此，他带着总计 6300 万美元（当前约约 4.39 亿元人民币）“遣散费”离开了推特。

西格尔被解雇时持有约 94.5 万股推特普通股，价值 5120 万美元。同时，西格尔也可获得 241508 股限制性股票奖励，价值约 1300 万美元。他总计带走了 6400 万美元（当前约 4.46 亿元人民币）。

加德被解雇时已经在推特工作了 11 年，持有 100 多万股普通股，价值 5950 万美元。与阿格拉瓦尔和西格尔一样，她也获得了 241508 股限制性股票奖励，价值 1300 万美元。加德获得的“遣散费”最高，总额超过 7200 万美元（当前约 5.02 亿元人民币）。