《孤岛惊魂 6》最新扩展内容《异界迷失》今日发售，售价 98 元

IT之家 12 月 6 日消息，据育碧官方消息，《孤岛惊魂 6》最新扩展内容《异界迷失》于 12 月 6 日正式发售，售价 98 元，并且将加入升级通行证，适用于 Xbox Series X|S、XboxOne、PS5、PS4 以及 PC 平台（育碧国际商城）。

IT之家了解到，在《孤岛惊魂 6：异界迷失》中，玩家会以支离破碎的雅拉为舞台，开启丹尼・罗哈斯故事的新篇章。丹尼在探索一个神秘的陨石撞击坑时，发现了 2 个世界夹缝中的扭曲空间，只有名为“费”的非碳基生命与其为伴。玩家需要收集五块遗失的碎片来修复“费”受损的飞船。每块碎片都会提升丹尼的生存能力，让他们离逃出生天更近一步。

据介绍，玩家必须用自己的游击技巧通过 15 场紧张刺激的“裂缝”试炼，在试炼中击败无处不在的“碎片脸”（人形或兽形的晶体敌人）。每条裂缝都有自己的特色，例如悬于空中的破碎堡垒，充满致命陷阱的水下埃斯佩兰萨，玩家将遇到不同的危机和异界阻碍。玩家可以自由选择通过这些裂缝的方式，在途中发现强力的武器和道具，收集四散在裂缝各处的能量碎片（这些碎片能在需要时提供复活及再次挑战的机会）。通过选择多样的分支路径，自由探索的开放世界，紧张刺激的即时交战，玩家能在每一次闯关中拥有独一无二的体验，逐渐主宰这片扭曲的世界。

此外，育碧宣布《孤岛惊魂 6》在 Xbox Series X|S、Xbox One、PS5、PS4 以及 PC 平台（育碧国际商城）为新玩家提供免费试玩。玩家能够探索圣所岛地区，如果有兴趣继续为自由而战，可以保留试玩期间的游戏进度，并在购入游戏本体、季票和 DLC 内容时享受优惠。