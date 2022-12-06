我国高等教育学奠基人、著名教育家潘懋元逝世，享年 103 岁

IT之家 12 月 6 日消息，据光明日报教育家周刊公众号消息，著名教育家、中国高等教育学科创始人潘懋 (mào) 元，因多脏器功能衰竭，抢救无效，于 2022 年 12 月 6 日 08 时 50 分逝世，享年 103 岁。

公开资料显示，潘懋元 1920 年 8 月生，广东汕头人，著名教育家。中国高等教育学科创始人，英国赫尔大学荣誉科学博士。“全国教书育人楷模”“国家有突出贡献专家”“中国杰出人文社会科学家”“中国当代教育名家”。在小学、中学、大学任教多年，曾任厦门大学副校长、顾问；兼任国务院学位委员会教育学科评审组召集人、中国高等教育学会副会长等。

据中国教育学会介绍，潘懋元是中国高等教育学的开创者与奠基人，属于泰斗级的人物，受到高等教育界与教育科研界的尊重与推崇。

在 20 世纪 50 年代，潘懋元最早倡议建立高等教育学，未得到响应。1978 年，他在《光明日报》发表《必须开展高等教育的理论研究》文章，在《厦门大学学报》发表《必须开展高等教育的理论研究 —— 建立高等教育学科刍议》文章。文中提出若干个高等教育急需研究与回答的问题，再次倡议建立高等教育学学科。受到全国高等教育界的热烈关注与支持。

1979 年，潘懋元参与发起并筹备成立中国高等教育学会；1981 年，厦门大学招收了全国第一批高等教育学专业的硕士研究生，潘懋元成为我国第一位高等教育学的硕士研究生导师；1983 年，潘懋元出版了《高等教育学讲座》，为第一本《高等教育学》的诞生和中国高等教育学学科的建立奠定了坚实的基础；1984 年我国第一部高等教育学著作 ——《高等教育学》出版，同年国务院学位委员会正式将高等教育学列为二级学科，这标志着一门新学科就此诞生；1986 年，厦门大学获批准成为我国第一个高等教育学博士点，潘懋元成为中国第一位高等教育学科的博士生导师。1988 年，经原国家教委批准，以潘懋元为带头人的厦门大学高教所成为高等教育学领域唯一的全国重点学科点；1997 年，该所被批准获得国家唯一的高等教育学科“211 工程重点建设项目”；2000 年，以厦门大学高教所为依托而发展成立的厦门大学高等教育发展研究中心脱颖而出，率先获批成为全国高等教育领域唯一的国家级研究中心 —— 普通高等学校人文社会科学重点研究基地；2004 年以该所为基础，建立了厦门大学教育研究院，该院目前拥有中国高等教育研究领域唯一的国家“985 工程”创新基地。