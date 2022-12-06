微软 Project Kodiak 曝光，将提升 Edge 浏览器在 Windows、Mac 和 Linux 上的体验

IT之家 12 月 6 日消息，微软已发布 Edge 最新稳定通道版本 108.0.1462.42。新版本带来了增强的隐私性，这要归功于 TLS 加密的 Client Hello 或 ECH。除此之外，还带来了与应用启动器有关的有用功能，以及对几个已知漏洞的安全修复。

同时，在 Edge Canary 频道，最新版本是 110.0.1544.0，正如通常情况一样，这些内测频道可揭示令人兴奋的即将到来的功能。Twitter 用户 Leopeva64 在 Edge Canary 110.0.1544.0 中发现了新 flag，被称为“Project Kodiak”，设置默认启用。

“Project Kodiak Edge 用户将在个人和工作生活中拥有更好的浏览器体验 - Mac、Windows、Linux”

以下是该 flag 的截图。

IT之家了解到，目前很难猜测该项目的具体内容，从表面上看，微软在努力改善 Edge 的整体浏览体验，无论是在 Windows、Mac 还是 Linux 上，尽管浏览器的哪些方面正在改进，还有待观察。例如，可能会有 UI 改造，以提高导航便利性，或者可能会有性能提升。