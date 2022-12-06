绿植能净化室内空气？科学家告诉你：养绿植呢，最重要的是开心

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），文：塞里・珀金斯（Ceri Perkins），译：梅林 ，编：赵佳明

有研究显示，室内有害物质的浓度可以到达室外的 5 倍以上。

我们常常能看到一些诸如“绿植千万不能随便摆”“救命贴！一般人都不知道的几种‘排毒’植物”的内容，甚至有些健康媒体罗列出“10 种净化空气能力最强的绿植”。

加上近两年，由于疫情的影响，我们在室内的时间更多，很多小伙伴就更注意室内空气质量，开始在家中各处摆起了绿植。

所以，在家里摆绿植到底有没有好处？这种说法到底有没有科学依据呢？

绿植净化的到底是什么？

知己知彼，才能百战不殆。

在回答绿植能不能净化空气之前，我们先要知道，绿植的“敌人”是谁。

根据 NASA 的研究，绿植净化的主要是“挥发性有机化合物”（volatile organic compounds, 缩写为 VOCs）的有害物质。

我们熟知的甲醛就是 VOCs 的典型代表。

根据美国联邦环保署的定义，室内空气污染物中，除了一氧化碳、二氧化碳、碳酸、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外，所有能参加大气光化学反应的碳化合物都是 VOCs。

可能小伙伴们会觉得，这些物质好像在中学化学课本里都见过，貌似也没什么大不了的。

这你可就想错了，据调查，全球每年有超过 2000 万人的死亡与它们有直接关系。

即使没有造成死亡，根据一些研究机构的研究，当 VOCs 的浓度很小时，就可能让人感到不适。

如果室内 VOCs 的浓度继续上升，则会让人头痛，并出现恶心、记忆受损等神经中毒的症状，甚至诱发肿瘤等严重的疾病，特别是一些封闭又狭小的室内环境更是充满风险。

烹饪是室内 VOCs 的主要来源之一。在危地马拉，这样的传统烹饪方式会产生很多 VOCs。（图片来源：gringologue / Flickr）

有点作用但不多

我们的家中到处都能找到 VOCs 的来源 —— 家具、油漆、塑料制品、木质地板、厨房等。既然我们已经知道了，室内绿植的敌人主要是 VOCs。

那绿植真的能净化空气中的 VOCs 吗？

很不幸，有作用，但作用并不大。

根据 NASA 从 1989 年开始的研究，绿植确实可以净化室内空气（封闭环境中）。

科学家发现，经过 24 小时，一些种类的绿植可以净化多达 70% 的试验用 VOCs。

但这并不意味着，在现实的室内环境（比如我们的家中或者办公环境）中，绿植就真能有效地净化空气。

2019 年发表的一篇科学综述指出，NASA 在几十年间，又做了 11 项研究：在封闭环境中，科学家用风扇向绿植吹送 VOCs，然后用碳过滤器收集它们，以测定绿植对 VOCs 的净化水平。

也就是说，这样的实验设定在我们的现实生活中是不存在的。实验研究终归有一些“特殊设定”，和我们的实际生活还是有一定的差异。

摆绿植真的一无是处吗？

你可能已经注意到，在 NASA 的这些研究中，实验都是在封闭环境中进行的 —— 绿植都被放入了密封小容器中。

而在我们工作和生活的地方，这样的密封环境是不可能存在的。

换句话说，NASA 的实验结果并不能被“复刻”到现实生活中。

但也不能说，在室内摆放绿植一点作用都没有，据 NASA 的研究人员估计，如果你能在家中的每一平方米地面上，摆放 10～1000 株绿植，也许绿植通过气体交换，净化 VOCs 的速率就能赶上室内外空气流通的速率了。

因为在家中和工作的地方，空气一直可以在室内外流通，空气污染物才能源源不断地进入室内。

尽管绿植在净化室内空气方面作用不大，但研究发现，绿植有一些别的价值。

比如，绿植能调节室内的湿度；在室内，摆放绿植可以改善人的心情，进而提升工作效率；绿植还能美化室内环境。如果你还是想改善室内的空气质量，最好还是去购买过滤性能较好的空气净化器。

另外，如果你所在的地区，室外空气质量较好的话，你也可以适当开窗，通通风。

绿植通过叶片上的气孔完成气体交换。比如在光合作用中，空气中的二氧化碳通过气孔，进入叶片，而植物制造的氧气经由气孔排入空气中。随着气体交换，一些空气污染物（比如 VOCs）也通过气孔进入叶片。绿植就是以这样的方式净化空气的。（图片来源：H McKenna）

绿植导致二氧化碳中毒？

前面我们提到过，绿植通过气体交换，实现对空气的净化。

看到这，有些小伙伴可能要担心：呼吸作用就是绿植气体交换的一个过程，在呼吸作用中，绿植会释放二氧化碳，那如果在卧室摆放很多绿植，夜里睡觉的时候，会不会让人二氧化碳中毒啊。

其实完全不用担心，这就是个“坊间传闻”罢了。

实际上，当你关灯、睡觉时，由于缺乏来自光源的能量，绿植的光合作用几乎停止了，但呼吸作用一直在进行。

通过呼吸作用，绿植确实仍不断释放二氧化碳。

不过，这一点问题都没有。因为绿植的大小决定了它们释放二氧化碳的多少。

研究表明，所有种类的绿植都太小了，和人类的呼吸相比，它们释放的二氧化碳少得多。

所以，我们完全不用担心在卧室摆放绿植会导致二氧化碳中毒，毕竟我们也并没有被自己呼出的二氧化碳“毒害”啊。