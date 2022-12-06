酷比 14S Ultra 手机发布：神似小米 12S Ultra，售价 788 元起

IT之家 12 月 6 日消息，国产厂商酷比 koobee 推出了一款神似小米 12S Ultra 的新机，命名为酷比 14S Ultra，售价 788 元起。

该机从外观来看，该机配备了 3D 微弧素皮后盖，后置圆盘四摄，主摄为 48MP，前置 32MP 居中打孔镜头。

配置方面，酷比 14S Ultra 手机搭载了紫光展锐虎贲 T7510 八核处理器，配备 6.8 英寸 144Hz OLED 高刷屏（宣传图称有 300Hz 高刷，预计是错误），拥有 6800mAh 大电池，支持 HiFi 双扬声器，还有侧边指纹、红外遥控、X 轴线性马达、5G 双卡双待等，上述参数来自淘宝商品页描述，真实性存疑。

紫光展锐虎贲 T7510 5G 芯片搭载 4×2.0GHz 的 Arm Cortex-A75 大核及 4×1.8GHz 的 Arm Cortex-A55 小核，整合了 4K 30fps 编解码、802.11ac WiFi、蓝牙 5.0 等能力，支持 SA / NSA 双模 5G 组网，支持 N41 / N78 / N79 等 5G 主流频段，以及 5G 与 4G 的智能无缝切换功能，性能大致相当于高通骁龙 660。

IT之家了解到，这款手机的存储版本也比较特殊，如果没有写错的话，该机搭载了 10GB 内存，售价为：