快来告诉我，这篇《光纤大全》全不全？

光纤没有铜，偷了也没用！

如今这样的标语在大街小巷都能够看到，这也是大家对光纤的最初认识了。

大家觉得光纤离我们生活似乎很远，其实光纤正在用惊人的速度影响着我们的生活，从通信网、电视网到互联网，从网络游戏到高清电视，从 4G 电话到远程监控，光纤正成为整个人类信息通讯的基础。每天，音乐、图片和视频等数据通过光纤互通传递，正是因为光纤网络的铺设才能在瞬间传遍全球。

光纤没有铜，它有啥？

光纤是一种纤细的、柔软的固态玻璃物质，它由纤芯、包层、涂覆层三部分组成，可作为光传导工具。

纤芯：位于光纤的中心部位，成分为高纯度的二氧化硅即玻璃。

包层：位于纤芯的周围，其成分也是高纯度二氧化硅即玻璃。包层为光的传输提供反射面和光隔离，并起一定的机械保护作用。

涂覆层：光纤的最外层，由丙烯酸酯、硅橡胶和尼龙组成。涂覆层保护光纤不受水汽的侵蚀和机械擦伤。

光纤是如何传输光的？

光纤通信的实现基于光的全反射原理。

当光进入光纤中心传播时，光纤纤芯的折射率 n1 比包层 n2 高，而纤芯的损耗比包层低，这样光会发生全反射现象，其光能量主要在纤芯内传输，借助于接连不断地全反射，光可以从一端传导到另一端。

光纤是如何分类的？

按传输模式分类：单模光纤和多模光纤。

单模光纤的纤芯直径小，只可传输一种模式的光波。

多模光纤的纤芯直径大，可以传送多种模式的光波。

你也可以通过外表颜色来区分单模光纤和多模光纤：

单模光纤多为黄色外套加蓝色接头，缆芯 9.0 μm。单模光纤的中心波长有两种：1310 nm 和 1550 nm，1310 nm 一般用于短距、中距或长距传输，1550 nm 用于长距、超长距传输。传输距离决定于光模块的发射功率，1310 nm 的单模口传输距离有 10 km、30 km、40 km 等，1550 nm 的单模口传输距离有 40 km、70 km、100 km 等。

多模光纤多为橘红色 / 灰色外套加黑色 / 米色接头，缆芯 50.0 μm 和 62.5 μm。多模光纤的中心波长一般为 850 nm。多模光纤传输距离较短，一般在 500 m 以内。

按照 ITU-T 国际标准规定分类：G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657。

ITU 标准 光纤类型 名称 使用场景 G.651 多模 长波长多模光纤 适合光波波长为 850 nm 或 1310 nm 的短距离传输，用于局域网。 G.652 单模 色散非位移单模光纤 适合光波波长为 1310 nm ~ 1550 nm 的传输，用于接入网。 G.653 单模 色散位移单模光纤 适合光波波长为 1550 nm 的长距离传输，用于主干网，支持 DWDM。 G.654 单模 截止波长位移光纤 适合光波波长为 1550 nm 的长距离传输，用于海底电缆，不支持 DWDM。 G.655 单模 非零色散位移光纤 适合光波波长为 1550 nm 的长距离传输，用于主干网或海底电缆，支持 DWDM。 G.656 单模 低斜率非零色散位移光纤 非零色散位移光纤的一种，对于色散的速度有严格的要求，确保了 DWDM 系统中更大波长范围内的传输性能。 G.657 单模 耐弯光纤 弯曲半径最小可达 5 mm～10 mm。G.657 是根据 FTTx 技术的需求及组装应用而生的新产品。

光纤断了怎么办？

工程维护中，我们经常遇到光纤中断的情况，可以使用光纤熔接机对光纤进行重新熔接。

熔接机的原理是熔接机要正确地找到光纤的纤芯并将它们准确地对准，然后通过电极间的高压放电电弧将光纤融化再推进熔接。

正常的光纤熔接，其熔接点的位置应平滑整齐且损耗小：

另外，以下 4 种情况会导致光纤熔接点产生较大的损耗，熔接时需要重点关注：

两端纤芯尺寸不一致

两端纤芯有空气间隙

两端纤芯中心未对准

两端纤芯角度未对准

光纤使用注意事项

严禁用力拉光纤，容易造成光纤开裂。

严禁扭绞光纤线，避免出现可能的造成光纤线扭绞的情况。应顺着光纤自然松弛状态进行盘纤。

光纤使用后一定要用防尘帽将光纤接头保护起来，灰尘和油污会损害光纤的耦合。

如果光纤接头被弄脏了，可以用擦纤盒或棉签蘸酒精清洁，否则会影响通信质量。

光纤以它低成本的玻璃材料，便于测量易于维护的属性，使得在通信网中大量使用，为我们的生活带来巨大的变化。

本文来自微信公众号：中兴文档 （ID：ztedoc）