跳纤前，一定要看看这篇再下手

当你看到下面这张光纤连接图时

你的内心是？

蜘蛛网、好乱啊......

谁干的呀、密集恐惧症啊.....

于是乎，面对那纵横交错的光纤

你会仰天感叹到：

曾经布线随意飞

日后运维惹是非

这时，你肯定是不能忍了，有种要动手整理光纤，来拯救通信业的责任感。那么如何布放光纤？遵循哪些原则？有啥流程步骤？要搞清楚这些问题，我们先来看看什么是跳纤。

什么是跳纤？

在通信行业，跳纤有两种含义，一种是动词，一种是名词。

1. 当动词用时，指跳接光纤，即使用光纤把两端通信设备连接起来。包括：

ODF（光配线架，Optical Distribution Frame）到 ODF 之间的光纤跳接。

ODF 到设备之间的光纤跳接。

设备与设备之间的光纤跳接。

2. 当名词用时，指两端都有接头的光纤或尾纤。本文中把名词的“跳纤”、两端都有接头的光纤或尾纤都统称为光纤。

根据 ODF 和设备端口标准，光纤分为如下几种类型：

按光纤接口：分为 LC、FC 和 SC。组合在一起光纤两头分别为：FC-FC、SC-SC、LC-LC、FC-SC、FC-LC、SC-LC，共计六种类型。

LC 是 1.25 mm 的卡套，采用工程塑料，小方形接头。FC 是 2.5 mm 的卡套，采用金属材料，圆形带螺纹接头。SC 是 2.5 mm 的卡套，采用工程塑料，标准方形接头。

按光纤长度：分为 1.5 m、2 m、3 m、5 m、10 m、15 m、20 m 等。

按光纤用途：LC 接口常用于设备内；FC 接口常用于 ODF 连接远端纤芯；SC 接口常用于 ODF 和设备。

跳纤原则

光纤类型这么多，必然也不能随意布放。为了方便日后的运维，跳纤时需满足以下原则：

1. 跳纤时，必须满足 ODF 和设备的光纤整齐、布线美观、便于操作、少占空间的原则。

2. 跳纤时，先将光纤的一端接入设备端口，另一端从布线槽内走纤，拉出盘纤架将多余的光纤绕缠成圆圈状，布放在盘纤架上，并用光纤绑扎带缠好后推入盘纤架，再将另一端接入设备或 ODF 架。

3. 盘纤时，同一根光纤严禁在多个盘纤架间交叉缠绕。

4. 跨机柜的光纤，在跨越机柜时要使用套管将光纤保护起来，避免光纤被其他线缆挤压，有配线架的要在配线架内布放。

5. 光纤连接时不得出现拉的太紧、接头处是直角的情况。

6. 所有光纤必须在布线槽内布放，严禁架外布放或飞线。

7.长度不足的光纤不得使用，不允许使用光纤适配器连接两段光纤，避免增加光纤的衰耗。

8. 插入光纤时，应清洁光纤端面（光纤连接器）。禁止手直接触摸光纤端面或让光纤端面碰到生产环境物体。

9. 在连接光纤时，应将光纤连接器垂直插入光接口，避免倾斜插入。应将整个光纤连接器插入到位。常用的 SC 和 LC 连接器会听到“啪”声标识连接到位。

10. 严禁用力拉光纤，容易造成光纤和连接头的开裂。

11. 严禁扭绞光纤线，避免出现可能的造成光纤线扭绞的情况，应顺着光纤自然松弛状态进行盘纤。

跳纤流程

了解了跳纤的概念和布放原则，接下来就该着手布放光纤了，布放光纤包括六个步骤：

1. 准备工作

按照业务需求，准备工具、材料和盘面信息。

工具准备：记号笔、管套、标签纸、油性笔、记事本、钳子、电胶布。

材料准备：光纤、光模块、光纤绑扎带（尼龙粘扣带）、相应材料的数量、类型或长度按需求而定。

盘面准备：了解机房、设备、ODF 的位置等相关信息，并进行记录。

2. 选择光纤

依据接口类型和长度，选择合适的光纤。

根据接口、分光器、分纤盒上的法兰头选用相对应的光纤。

选择光纤的长度，推荐光纤长度的余量控制在 50 cm 以内。

3. 布放光纤

根据跳纤原则布放光纤。

确认接口、分光器或分纤盒的位置。

摘掉光纤连接器的光纤帽。

将光纤一端的连接器插入相应的设备接口位置。

将光纤沿走线区布放至相应设备处。

将光纤另一端的连接器插入相应的设备接口位置。

4. 粘贴标签

为了便于设备维护，应在每条光纤两端距离连接头 1 cm~2 cm 处，各粘贴一张标签。

所有的光纤标签必须用机打标签，不允许手写。

对于同时布放多根光纤的情况，先用记号笔对光纤进行标识以免混淆，等布放完成后再粘贴光纤标签。

光纤两端都需要粘贴标签。

粘贴后的标签朝向统一。对于垂直线缆，标签头部一般朝左。对于水平线缆，标签头部一般朝下。

5. 捆扎光纤

使用光纤绑扎带按照一定间距对光纤进行绑扎。

光纤绑扎成束时，光纤绑扎带间距应为 20 cm。

绑扎成束的光纤转弯时，光纤绑扎带应扎在转角两侧，以避免光纤转弯处用力过大造成断芯。2 mm 的光纤弯曲半径不能小于 30 mm，3 mm 的光纤弯曲半径不能小于 40 mm。

光纤绑扎带和光纤的接触面为毛面，绑扎带的钩面不与光纤接触。

绑扎光纤前应先将光纤理顺。光纤绑扎带绑扎光纤时应松紧适宜，不要绑扎过紧。布放时尽量避免光纤交错。

6. 收尾工作

跳纤工作完成后，需要进行扫尾工作：

工具整理：将安装用到的工具摆放到指定位置。

余料回收：将工程余料回收。

清理杂物：将安装产生的垃圾清扫干净，保证环境整洁。

完成安装报告：将站点安装报告转交给相关负责人。如果站点处于正常工作中，告知操作维护人员跳纤已经完成。

规范的跳纤，既使得线缆美观整齐，又利于日后的工程运维，既方便查找光纤，也便于故障定位，是一劳永逸的事。

那么，在日常工作中，大家遇到了哪些跳纤杂乱的场景，又有什么办法来解决跳纤杂乱问题的，欢迎分享和科普。

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