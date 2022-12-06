飞傲 BTR7 便携蓝牙解码耳放将推出白色版

IT之家 12 月 6 日消息，据飞傲联合创始人飞傲 James 宣布，BTR7 便携蓝牙解码耳放将推出白色版。配色参考了高达的常用色，白色 + 蓝色。此前最早设计是白色机壳 + 黑色按键。

今年 6 月，飞傲发布了 THX 便携解码耳放 BTR7，采用第七代硬核机甲设计语言，在铝合金机身上通过全贴合工艺配备了一块 1.3 英寸 IPS、彩色显示屏。

官方表示，BTR7 采用了媲美 HiFi 播放器的完整音频架构，DAC + 低通滤波 + 耳放驱动，保证了音频的细节与动态；DAC 部分采用 2 颗 ESS 推出的 ES9219C，有效降低声道串扰，提高分离度；耳放部分，则使用了 THX AAA 耳放技术构成全平衡耳放驱动，相比 DAC 直推单端输出功率提升近一倍，平衡输出功率提升 30% 多。

蓝牙部分，BTR7 采用高通 QCC5124 蓝牙芯片，支持 LDAC / aptX HD / aptX Adaptive 高清蓝牙编码，以及 AAC / SBC 等常规蓝牙编码。

有线部分，USB 解码采用 XMOS 的 XU208，解码能力可以达到 384K / 32Bit，还可以支持 USB1.0 免驱。搭配具有 MQA 解码功能的播放软件使用，可以实现 16 倍的展开。

IT之家了解到，BTR7 是支持无线充电的蓝牙解码耳放，兼容 Qi 协议，内置 880mAh 的大容量电池，在充满电的情况下，可以连续听歌达 9 小时。

接口方面，BTR7 配置了 3.5mm / 4.4mm 耳机接口，可分别输出单端和平衡信号。