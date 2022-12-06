《莱莎的炼金工房 3》角色设定图和 3D 模型公布，明年 2 月发售

IT之家 12 月 6 日消息，为了庆祝“炼金工房”系列推出 25 周年，游戏制作组 GUST 公布了《莱莎的炼金工房 3》角色设定图和 3D 模型，并宣布开始举办《炼金工房》系列绘画 & Cosplay 活动。

该游戏的主机版将于 2023 年 2 月 22 日发售，Steam 版将于 2023 年 2 月 24 日发售。

角色设计图和 3D 模型：

莱莎琳・斯托特：

科洛蒂娅・巴兰茨：

卡菈・伊迪亚斯：

莉拉・德西亚斯：

菲德丽卡・兰伯蒂：

派翠夏・阿贝尔海姆：

塔奥・蒙伽特恩：

兰托・马斯林克：

博斯・布伦嫩：

迪安・法雷尔：

安佩尔・沃尔默：

IT之家了解到，《莱莎的炼金工房》讲述了一名随处可见的普通少女厌倦村里乏味的生活，聚集了一群肝胆相照的伙伴们，一起计划到村子外面寻求冒险。一天，一时兴起的莱莎一行人，向着被禁止的区域“岛的对岸”，开始了她们第一次的探险之旅。

而《莱莎的炼金工房 2》的故事发生在冒险 3 年后，讲述各奔前程的莱莎和其同伴们再次相聚，经历新的邂逅与离别，再次寻找“某种至宝”的故事。

《莱莎的炼金工房 3》的队伍成员多达 11 人，本作中可享受本系列最高级别的多人数冒险。不仅能再次见到前作中登场的角色们，还有作为故事关键人物的新角色登场。