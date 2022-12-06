波音 747 飞机停产，最后一架即将下线

IT之家 12 月 6 日消息，据 Leeham News 报道，最后一架波音 747 飞机 —— 编号 1572 将于当地时间 12 月 6 日晚从波音公司的艾佛雷特工厂下线。这架飞机是为亚特拉斯航空制造的，计划于明年 1 月交付，距 1970 年 1 月第一架波音 747 飞机交付泛美航空已经过了近 52 年。

▲ 最后一架波音 747-8F，图源亚特拉斯航空

波音飞机传奇设计师、波音 747 之父 Joe Sutter 的孙子 Jon Sutter 表示：“这是一个悲伤的时刻。”

▲ 波音 747 之父 Joe Sutter

IT之家了解到，波音 747 又称为“珍宝客机”（Jumbo Jet），是全世界首款量产的宽体民航飞机，由美国波音民用飞机集团制造。波音 747 雏型的大小是 1960 年代被广泛使用的波音 707 的两倍，飞机翼展比莱特兄弟的首次飞行距离还要长。自 1970 年投入服务后，到 2007 年 A380 投入服务之前，波音 747 保持全世界载客量最高飞机的纪录长达 37 年。

▲ 首架波音 747，图源波音官方

波音 747 是一款半双层四发动机飞机，双级舱设计的载客量高达 524 人，在当年 747 这种宽体客机的横空出世，使得民航载客量显著的增加，并降低了机票成本与价格，普罗大众环游世界也成为了可能，对于世界产生了巨大的影响。

80 年代随着超音速客机的问世及持续发展，部分业界人士估计波音 747 将会慢慢退役，但直到 1993 年，波音 747 累计超过 1000 架的订单使他们的预测落空。截至 2014 年 6 月，波音 747 共生产了 1500 架，另外还有 38 架订单尚未交付。波音 747 最新型号是 747-8，已在 2011 年正式投入服务。

波音 747 载客市场的兴盛到了 2010 年代才告结束，因为双发动机中宽体客机的经济性更好，考虑到四发动机的燃油效益仍然过低，2017 年 6 月波音宣布停产客运用的 747-8，但表示会继续生产货运用的 747-8F 及特殊型号（如空军一号、波音商务客机）。2020 年新冠疫情爆发，导致航空运输需求锐减，波音于 2020 年 7 月宣布将于 2022 年停产所有 747 系列飞机。