《刺客信条：英灵殿》在 Steam 平台发售，折后价 98 元

IT之家 12 月 7 日消息，自 2019 年以来，育碧游戏就不再登陆 Steam 了，PC 版游戏仅在自家育碧国际商城和 Epic 游戏商城发售。而现在，育碧游戏正回归 Steam。目前《刺客信条：英灵殿》已在 Steam 正式发售，售价 298 元，目前正在打折，折后价 98.34 元。

该游戏目前分为标准版、豪华版、诸神黄昏版、完全版，共 4 个版本。

IT之家了解到，《刺客信条：英灵殿》（Assassin's Creed Valhalla）是一款由育碧蒙特利尔工作室开发，育碧发行的动作冒险类电子游戏。本作是《刺客信条》系列的第 12 部主要作品。游戏于 2020 年 11 月 10 日发售，登陆 Windows PC 平台（育碧商城和 Epic Games 商店），主机平台 Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S 和 PlayStation 4，以及云端游戏串流服务平台 Stadia。

游戏讲述一个关于名叫艾沃尔的维京人勇士从战斗和荣耀中崛起的故事。玩家在游戏中扮演追求荣耀的传奇维京战士艾沃尔，探索英格兰的黑暗时代劫掠敌人，发展居民地并培育政治力量。