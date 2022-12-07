微软 Win10 / Win11 免费工具集 PowerToys 0.65.0 发布：兼容 .NET 7

IT之家 12 月 7 日消息，微软 Win10 / Win11 免费工具集 PowerToys 0.65.0 版本于今天正式发布。本次更新的重心依然放在修复此前版本中反馈发现的 BUG，优化应用性能方面，并没有引入太多的新功能。

IT之家了解到，令人稍感遗憾的是，此前预告过的快速启动窗口并未出现在本次更新中。

PowerToys 0.65.0 版本更新亮点：

相关代码升级之后兼容 .NET 7

Quick Accent 现在可以显示所选字符的描述。

ColorPicker 现在支持添加自定义格式。

PowerToys 0.65.0 版本修复的内容：

[通用]

将 ModernWPF 依赖项降级到 0.9.4，以避免某些虚拟化技术出现问题。

升级并修复了代码以兼容 .NET 7。

[Always on Top]（始终位于窗口前方）

为固定 / 取消固定事件增加遥测

[Awake]

添加了遥测数据

在程序启动时从托盘图标中删除退出 Awake 选项。应在设置中禁用从运行器启动的实用程序，以避免出现差异。

[Color Picker]

修复了由于循环 UI 刷新而导致的无限循环。（这是 0.64 的修补程序）

添加了允许用户创建自己的颜色格式的功能。

[FancyZones]

修复了导致关闭区域之间的空间无法正确应用的问题。（这是 0.64 的修补程序）

防止按下 shift 键向下渗透到聚焦窗口。

修复了导致 FancyZones 尝试调整隐藏窗口大小的错误。

修复了在编辑器中首次运行时焦点布局预览为空的问题。

修复了“创建新布局”对话框中的 UI 边距。

修复了在虚拟桌面之间切换时的窗口定位问题。

修复了单区域布局中的热键捕捉问题。

[文件管理器扩展]

向 Monaco 预览处理程序添加了 .log 文件支持。

[File Locksmith]

提升时查询系统和其它用户进程。（这是 0.64 的修补程序）

图标和 UI 修复。（这是 0.64 的修补程序）

[组策略对象]

从 admx 文件中删除了过时的依赖项以修复 Intune 上的导入。（这是 0.64 的修补程序）

[Hosts 文件编辑器]

在附加行对话框中添加了一个滚动条。（这是 0.64 的修补程序）

更新了加号图标。（这是 0.64 的修补程序）

防止新条目内容对话框与标题栏重叠。

更新了附加线路功能的名称。

修复了右键菜单在右键单击时无法打开的问题

[Image Resizer]

修复了在 Windows 11 上尝试显示第 1 层右键菜单时的静默崩溃。

[PowerToys Run]

为搜索添加了拼音支持。

修复了 TimeZone 插件中阻止搜索标准时区的错误。

在 UnitConverter 插件中添加了英文缩写作为后备。

[Quick Accent]

添加了 mu、omicron、upsilon 和 thorn 字符的映射。

添加了一个设置以排除应用程序激活 Quick Accent。

修复了导致选择器在离开锁定屏幕时触发的问题。

添加了克罗地亚语、荷兰语、瑞典语和威尔士语字符集。

添加了对更多 unicode 字符的支持。

Shift-space 现在可以在选择器中向后导航。

添加了加泰罗尼亚语重音字符。

添加了库尔德语重音字符。

添加了塞尔维亚重音字符。

添加了爱尔兰和苏格兰口音字符。

在选择器中添加了对当前所选角色的描述。

修复了导致选择器窗口显示为空白的错误。

[Runner]

修复了在 racing condition 条件下使用“设置”访问 IPC 通信时发生的崩溃。

[设置]

修复了 QuickAccent 页面中的设置名称。

添加了一条消息，指示在查找更新时没有可用的网络。

修复了导致备份 / 恢复功能找不到备份文件的错误。

修复了键盘管理器页面中“所有应用程序”表达式的本地化。

UI 重构、清理并引入现代控件。

改进的设置 / OOBE 屏幕文本。

备份 / 恢复功能还可以备份 FancyZones 布局。

[快捷方式指南]

增加了一个设置，使快捷方式和任务栏图标具有不同的可配置响应时间。

[视频会议静音]

由于社区的反馈，把关于废除视频会议静音的警告改为进入传统模式。(这是 0.64 版的一个热修复）。

[Documentation]

为 COMMUNITY.md 添加核心团队描述。

PowerToys 下载地址： Microsoft Store, 或者 GitHub。