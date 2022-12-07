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明年 5 月生效，Google Photos 将自动删除根据 Location History 估计的图片位置信息

2022/12/7 10:34:21 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 7 日消息，Google Photos 应用在很早之前就支持根据在照片中检测到的地标，以及你在其它照片中的位置信息估计位置信息。谷歌此前主要借助 Google Account Location History 功能来实现，但谷歌现在将删除这些估计的信息。

IT之家了解到，Google Photos 应用可以根据照片的拍摄地点来整理、搜索和浏览照片。在下列情况下，您的照片可能会包含位置信息：

  • 设备的相机在保存照片的同时也保存了位置信息。

  • 您添加了位置信息。

  • Google 相册根据在照片中检测到的地标和您的其它照片中的位置信息估计了位置信息。

谷歌表示正大力投资 Google Lens、Maps Live View 等应用中识别图片中地标性建筑的能力，今后不再调用 Google Account Location History 功能来估计用户拍照所在的位置。你可以在任何时候从谷歌照片中轻松管理你的位置设置。

谷歌表示在未来几个月内会在 Google Photos 应用中看到通知，告知用户“保留”或者“删除”使用 Google Account Location History 功能估计的照片位置信息。用户需要在 2023 年 5 月 1 日之前做出决定，之后谷歌会默认自动删除这些信息。

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关键词：Google Photos

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