武大学生团队研发出能避监控的“隐身衣”，将有助于反向提升人工智能安全性

IT之家 12 月 7 日消息，据武汉大学官方公众号，日前，“华为杯”第一届中国研究生网络安全创新大赛落幕，武汉大学共斩获一等奖 5 项，一等奖获奖总数居全国高校首位。其中，来自国家网络安全学院的“珞珈山 AIMM 小队”团队以“InvisDefense 隐身衣全天候防御智能摄像头恶意检测的可穿戴装备”项目，获得了创意作品赛全国一等奖。

这套隐身衣真能让人隐身？和隐身战斗机只是让雷达看不到一样，InvisDefense 隐身衣对付的是机器识别，而非肉眼。“视觉神经网络指的是机器视觉，而不是人类的肉眼识别。比如现在很多视频监控设备都有行人检测功能，智能汽车也可以识别行人、道路、障碍。”王正老师解释。

“InvisDefense 隐身衣”通过新的算法来设计一种迷彩纹路，让目前常用的行人检测的方法失效，“通俗地说就是，摄像头可以拍到你，但判断不出你是人类。”

图自武汉大学公众号，下同

InvisDefense 隐身衣能够提供全天候的隐身防御。白天场景，特制的迷彩图案有效地干扰视觉神经网络，使其失明。夜间场景，InvisDefense 在衣服内部嵌入温控材料，通过特殊色块实现在热红外成像下的隐身。作为一种新型防御产品，“InvisDefense 隐身衣”可在机器视觉下隐身用以保护个人隐私和安全。

目前，“InvisDefense 隐身衣”项目已有两项专利申请被受理，相关成果被 CCF（中国计算机学会）A 类人工智能顶级学术会议 AAAI2023 录用，所有审稿人一致给出有趣、高性价比、操作性高、结果出色等高度评价。