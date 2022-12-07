【IT之家评测室】ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版评测，良心联名和霸气性能是绝配

ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版来了，今年的 ROG6 系列是历代 ROG 游戏手机中版本最多的一次，联名数量也再次增加。本次的 ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版内容非常丰富，从包装到手机软硬件都进行了深度定制，接下来就由IT之家带大家来一探究竟吧。

包装配件

ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版包装盒体积很大，顶部有把手设计，表面摸起来有点像牛皮纸，黄褐的配色加上正面的恐惧之王 Diablo 给人一股强大的气势感，底部印着烫金的 ROG 和 Diablo IMMORTAL 联名 Logo，而包装侧面也印着 6 个徽标，对应暗黑破坏神：不朽中的六种职业，官方将这个外包装称为赫拉迪姆魔盒。

打开魔盒，呈现在面前的是如暗红血色宝石般的世界之石，以及羊皮卷轴质感的庇护之地世界图，并且周围的保护纸壳上同样印着暗黑破坏神不朽的艺术风格 Logo。

取下世界之石的上半部分，手机本体直立在内部的王座上。

羊皮卷轴质感的庇护之地世界图展开后，庇护着 ROG6 手机的 66W 充电头和双 C 口尼龙编织材质数据线。卷轴下面还有一个收纳盒，里面放着一根黑色的 ROG 法希尔之光手电筒。

这张庇护之地世界图暗藏玄机，通过包装内附送的法希尔之光手电筒照射内侧地图，就可以发现隐藏在地图之中的线索和宝藏，地图上还标注了一个 ROG 和暗黑合作的神秘彩蛋，感兴趣的小伙伴可以自行探索背后的真相。

世界之石中的秘密远不止此，王座背面隐藏着一个小小的包装盒，打开一看是一枚金黄色涂装的不规则菱形卡针，上面印着大写的 D 和 I，正好是暗黑破坏神和不朽 2 个词语的英文首字母。

王座的内部，封印着 ROG6 的说明书、保修卡以及黑色磨砂材质的祝福之盾保护壳，保护壳采用半包裹镂空设计，壳体外侧和内侧分别印着游戏中的恶魔和传送阵图案，由于壳体很轻，套上手机后并不会显得非常笨重。

外观与设计

ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版手机延续了 ROG6 系列的设计，但是涂装和系统都做了具有暗黑不朽游戏元素化的定制。

首先，在手机背面的设计上，ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版采用特殊的烈焰红涂层设计，恐惧之王 DIABLO 的恶魔像包含其中，后壳表面不仅拥有光滑的哑光雾面质感，其红色的“火焰”亮度，也会随着手机角度的变化发生改变。

后壳右侧的下半部分拥有一个完全融入涂装中的不规则“裂缝”，实际上这是一个小副屏，裂缝里面的白色败家之眼 Logo 和暗黑不朽 Logo 都可以发光。

并且在手机自带的智控中心内自定义多种 RGB 灯效。左侧中间的位置同样有一个会发光的小暗黑不朽 Logo，左侧底部还印有暗黑不朽限量版的字样。

ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版的机身一体感比标准版更强，就连后置镜头模组的保护玻璃上都缠绕了一些来自魔界的气息。镜头部分，从左到右依次是 5000 万像素的索尼 IMX766 主摄，1300 万像素的超广角镜头，还有一颗 500 万像素的微距镜头。

机身右侧是电源和音量按键，还有一组上下对称的 Air Triggers 超声波肩键，可以在游戏中自定义短按、长按、滑动等功能，并带有振动反馈，让游戏中的操作更加得心应手。

机器底部是极为先进的 3.5mm 耳机接口和不居中对称分布的 USB-C 接口，支持 OTG 功能。

机身右侧有一个红色涂装的 Sim 卡槽，以及第二个 USB-C 接口，它主要的作用是连接外置散热背夹，解锁更强的性能释放，或者横屏游戏时给手机充电，避免横握手机时连接底部 USB-C 接口的挡手问题。

ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版的正面采用了一块没有刘海 / 水滴 / 挖孔、上下边框等宽且视觉全对称的直屏。

立体声双扬声器开孔也被放在了屏幕上下的边缘，防止游戏时因手指遮挡扬声器导致的体验折扣。

手机内置高品质蓝牙音频系统，支持各种主流高质量蓝牙传输协议，如 LDAC、AAC 等，并联合 Dirac Research 进行了软件调校，针对游戏玩家设有专属游戏模式，可实现低音增强和听声辨位，从而更好分辨游戏中的枪械、武器和脚步声。

ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版配备了一块 6.78 英寸 1080P 分辨率的三星 E4 AMOLED 直屏，拥有 165Hz 刷新率和 720Hz 触控采样率，室外可视亮度可达 800nit，支持 HDR10 + 和 DC 调光，在显示 HDR 内容时屏幕峰值亮度为 1200nit。系统中提供了 60Hz、90Hz、120Hz、144Hz、165Hz 五挡刷新率手动挡和 Auto 自动挡，用户可根据实际需求灵活选择。

而在色彩上，官方对这块屏幕进行了出厂校色，让它达到了平均 Delta E<1，且拥有 111% 的 DCI-P3 色域，对比度高达 1000000:1，屏幕素质挑不出什么毛病。

不仅是外观，ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版对系统 UI 和音效也进行了全面“暗黑化”的定制，比如息屏时的充电动画，锁屏动态壁纸，桌面壁纸全部采用了 DIABLO 恐惧之王形象的图案，系统图标也进行了统一重绘。还有解锁和锁定的电源音，通知音效，铃声等也都采用了游戏中的经典声效，代入感很强。大家可以试想一下，每天早上听到暗黑破坏神：不朽里的 BGM 铃声，是一种怎样的感觉。

可以说，这次的 ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版无论是在外观设计还是系统 UI 上都花了不少功夫，定制很有深度，诚意满满。相比标准版的 ROG6 和 ROG6 Pro 手机更有辨识度，机身一体感也更强，如果你喜欢暗黑破坏神相关的游戏文化，那么 ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版带给你的感官享受可以说是独一无二的。

系统与配件

ROG 游戏手机在手游核心体验上一直都是非常下功夫的，尤其是针对玩家设计的智控中心和个性化功能。打开手机自带的智控中心，不仅有炫酷的进入动画，还针对横屏和竖屏两个方向适配了两套 UI，翻转手机时也做了专门的切换动画，游戏大厅（游戏列表）和控制台也进行了分开呈现，一目了然。

智控中心采用了太空座舱风格的 UI，配合 165Hz 高刷屏，动画细腻、交互流畅。

在控制台中，对动效和菜单的优化更进一步。手机状态信息更酷且更加直观，五维雷达图和配套的模式选择更加精简，从上一代的五种性能模式减少到 3 种，分别是 X 模式、平衡模式和超长续航模式，其中平衡模式为全自动，而 X 模式和超长续航模式允许用户手动编辑更细化的性能选项调节开关。当接入酷冷风扇时，X 模式自动激活为升级版的 X + 满血模式，也就是开启了 ROG 自带超频，此时的性能直接拉满。

每个不同配件和灯效的设置菜单，在控制台中会通过一个个卡片来呈现，每个卡片中又可以通过点击选项右侧的开关快速启用和关闭灯效，这次由于是限量定制款，副屏灯效也做了专门适配，而且在点按、滑动、返回和横竖屏切换时都有细腻紧实的振动反馈，整个智控中心还内置了富有科技感的音效，可以说是很用心了。

进入游戏后的游戏精灵也做了很大调整，呼出方式改为通过顶部两个角向内侧下滑，菜单变成了居中显示且面积很大，不同性能模式下，面板的主色调也会随之改变，让用户一眼就能知晓当前的性能模式。

工具栏最上面是手机基本信息和模式切换选择，左右两侧则是各种快捷功能开关，通过上下滑动进行浏览。这些功能分为快速开关和设置开关，快速开关一键就能切换状态。

比如这个实时信息，点一下就能浮窗显示手机当前的 CPU、GPU 占用、电池电量、核心温度、帧数等信息，按住左端的十字锚点图标还可以随便挪动位置，避免折叠触控按钮和视觉元素。

旁路充电可以绕过电池直接给主板供电，避免边充边玩时电池积热所造成的游戏帧数不稳、顿卡等现象；

息屏挂机可以在一段时间不操作手机后，自动调暗屏幕亮度并锁定触控，只需双指上滑即可恢复，息屏挂机状态会保持前台运行，避免被杀掉进程，非常适合下载游戏更新或自动挂机的游戏。

另一类设置开关则需要进入子菜单进行个性化精细设置，来满足玩家更深层次的游戏体验和需求。比如弹幕通知会以浮动弹幕形式显示其它 App 的消息，不错过任何一个通知。

准星辅助可以常驻显示瞄准准星，帮助用户更精准的定位射击物体。可以说每个功能都很实用，对于硬核游戏玩家来说帮助真的很大。

借着这次的发布的 ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版，ROG 还来了一个新的 Beta 版功能，App 保活模式，这个功能在国产手机系统中正逐渐流行，它允许用户自己选择指定的应用完全不杀后台，无论是切换到后台还是锁屏，都处于运行活跃状态，对重度游戏玩家是绝对的利好功能。

当然，AirTriggers 超声波肩键的自定义程度也很强，你不仅可以针对某个游戏保存一套定制的按键方案，对按压力度、振感等级都可以进行细致化调节，包括风扇上的按键也能在这里定制功能。

硬件与性能

ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版的配置与此前推出的 ROG6 Pro 顶配版几乎一致，除了内存规格其它都是最高的，配置可以说相当豪华，具体的参数信息如下：

CPU：高通骁龙 8+ Gen1 5G，台积电 4nm 工艺；

GPU：高通 Adreno 730 + Pixelworks i6 独显芯片

屏幕：6.78 英寸 FHD+/165Hz (刷新)/720Hz (触控) 三星 E4 AMOLED 直屏，23ms 全链路触控响应时长，Delta E<1，DC 调光；

内存：16GB LPDDR5；

存储：512GB UFS3.1；

电池：6000mAh 双电芯，65W 快充（兼容 PD3.0、QC5.0）；

周边：Wi-Fi6 Direct UL 2x2 MIMO，蓝牙 5.2，12x16mm 立体声对称双扬声器，3 麦克风阵列，支持 OZO 降噪技术；AirTrigger 超声波传感器；ROG Logo & DIABLO IMMORTAL Aura RGB 灯效。

骁龙 8+ Gen1 作为高通今年的工艺改良款旗舰 SoC，制程工艺由三星 4nm 换成了台积电 4nm，同时大、中、小核的频率进一步提升，它的性能表现大家都了解，所有理论测试我只说一点，我们用 3D Mark 的 Wild Life Stress Test 对 ROG6 进行 20 轮压力测试，来验证下它的稳定性表现。可以看到最终稳定性为 99.4%，跑分都在 1W+，跑分曲线直接成一条直线，挑不出任何毛病。

游戏实测部分，我们还是请出老朋友原神，大家都知道自从原神更新了 3.0 版本的须弥新地图后，游戏对手机 SoC 的性能压力整个上了一个台阶，在我们最近测试的骁龙 8 Gen2 手机上，最高画质下的原神帧率表现并不理想，平均帧数连 55 帧都没有，那么采用骁龙 8+ Gen1 的 ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版能否带给我们惊喜呢？

交代下测试条件，测试时室温 25.3 度，70% 屏幕亮度，50% 外放音量，游戏工具栏中选择 X 模式。原神游戏设置为最高画质，60 帧，关闭动态模糊，测试路线选择须弥城区。

20 分钟须弥城跑图测试后，平均帧数居然高达 59.9 帧！观察帧率曲线，虽然有些波动，但整体接近一条直线，功耗则是 6.2W。须弥城中没有怪物，那图中两处较为明显的波动是什么呢？答案是飞行，从教令院往下飞时偶尔会有掉帧出现，但跑路时完全没有。

20 分钟跑图后，手机正反面的最高温度分别为 41.3 度和 38.5 度，也只是微微温热水平，ROG 酷冷散热背夹虽然缺席，但看样子已经用不到它了，可见 ROG 对于 SoC 的性能调度优化还是很强的，一个性能模式开关，不需要其它复杂操作，就能征服原神 3.2 的须弥，不愧是玩家国度。

总结

有人说游戏手机小众，但游戏手机本来就是为了满足硬核玩家极致游戏需求的细分产品，ROG 作为游戏手机领域的代表品牌，这次在 ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版这款产品上，表现出了强大的软硬件实力。

在联名款外观设计和定制元素的表现上，ROG 非常用心，诚意给的很足，而在游戏体验和性能发挥上，ROG 再次交出了令人满意的答卷，我相信这款限定产品一定能俘获硬核游戏玩家的心。