【IT之家开箱】ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版开箱图赏，ROG 携 DIABLO 恐惧之王降临

ROG 游戏手机 6 可能是历代中机型最多的一代，从首发的 ROG6 标准版，ROG6 Pro 旗舰版，ROG6 天玑至尊版，到最近公布的蝙蝠侠版和 ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版，选择非常丰富。IT之家已经拿到了 ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版，下面就给大家带来它的开箱图赏。

包装与配件

ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版的包装盒非常大，一看就非常有分量。包装采用提手式设计，黄褐配色，正面印有暗黑破坏神中经典的恐惧之王迪亚波罗形象，底部是烫金质感的 ROG 和暗黑破坏神不朽的 Logo，包装左侧印有 6 个徽标，正好对应着游戏中的 6 个职业。

掀开这个名为赫拉迪姆魔盒的包装上盖，里面躺着如暗红血色宝石般的世界之石手机独立包装，还有一卷尚不知内容的卷轴，周围的保护纸壳上同样印着暗黑破坏神不朽的艺术风格 Logo。

打开世界之石，正面的王座上 ROG6 暗黑破坏神：不朽定制手机赫然在位，它的背后和标准版看起来完全不同，世界之石顶部印着鲜红的败家之眼和暗黑不朽 Logo。

王座的背后有一个隐藏空间，拿出里面镶嵌的“D&I 标志石头“，拆开一看原来里面藏有一枚黄金色卡针，卡针上同样有 D&I 两个异色字母，对应暗黑破坏神和不朽两个词语的英文首字母。

王座靠背中封印着手机的说明书和一个黑色镂空手机壳。手机壳采用半包设计，重量很轻，戴上也不会让手机显得笨重。

手机壳正方面都印着暗黑破坏神不朽里的怪物形象和传送阵图案，并且将手机的副屏和摄像头部分露出来，避免遮挡带有信仰的 RGB 神光。

揭开黄褐色的庇护之地世界图皮革卷轴，左边的收纳袋中装着 66W 充电头和双 C 口数据线，而皮革卷轴的下方还藏着一个黑色小手电筒，看到这个就说明，卷轴上肯定暗藏玄机。

将卷轴翻面，通过包装内附送的法希尔之光手电筒照射上面的地图，就可以发现隐藏在地图之中的线索和宝藏，地图上还特别标注了一个玩家国度和暗黑破坏神不朽合作的神秘彩蛋，感兴趣的小伙伴可以自行探索背后的真相。

至此 ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版包装里的全部内容都已经解锁。

外观设计

ROG6 暗黑破坏神：不朽定制版手机的外观延续了 ROG6 系列的设计，但风格因涂装变得完全不同，完全“暗黑化”了。

手机背面的设计上，ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版采用特殊的烈焰红涂层设计，恐惧之王 DIABLO 的恶魔像包含其中，后壳表面不仅拥有光滑的哑光雾面质感，其红色的“火焰”亮度，也会随着手机角度的变化发生改变。

后壳右侧的下半部分拥有一个完全融入涂装中的不规则“裂缝”，实际上这是一个小副屏，裂缝里面的白色败家之眼 Logo 和暗黑不朽 Logo 都可以发光。

并且在手机自带的智控中心内自定义多种 RGB 灯效。左侧中间的位置同样有一个会发光的小暗黑不朽 Logo，左侧底部还印有暗黑不朽限量版的字样。

很明显，ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版的机身一体感比标准版更强。镜头部分，从左到右依次是 5000 万像素的索尼 IMX766 主摄，1300 万像素的超广角镜头，还有一颗 500 万像素的微距镜头。

机身右侧是电源和音量按键，还有一组上下对称的 Air Triggers 超声波肩键，可以在游戏中自定义短按、长按、滑动等功能，支持振动反馈。

机器底部是极为先进的 3.5mm 耳机接口和不居中对称分布的 USB-C 接口，支持 OTG 功能。

机身右侧有一个红色涂装的 Sim 卡槽，以及第二个 USB-C 接口，它主要的作用是连接外置散热背夹，解锁更强的性能释放，或者横屏游戏时给手机充电，避免横握手机时连接底部 USB-C 接口的挡手问题。

ROG6 暗黑破坏神: 不朽典藏限量版的正面采用了一块没有刘海 / 水滴 / 挖孔、上下边框等宽且视觉全对称的直屏，三星 E4 AMOLED 材质，支持 165Hz 刷新率和 720Hz 触控采样率。

立体声双扬声器开孔也被放在了屏幕上下的边缘，防止游戏时因手指遮挡扬声器导致的体验折扣。

不仅是外观，ROG6 暗黑破坏神：不朽典藏限量版对系统 UI 和音效也进行了全面“暗黑化”的定制，比如息屏时的充电动画，锁屏动态壁纸，桌面壁纸全部采用了 DIABLO 恐惧之王形象的图案，系统图标也进行了统一重绘。还有解锁和锁定的电源音，通知音效，铃声等也都采用了游戏中的经典声效，代入感很强。

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