中世纪即时战略游戏《荣誉骑士 2：君主》今日发售，支持简体中文

IT之家 12 月 7 日消息，由 Black Sea Games 开发的实时大战略游戏《荣誉骑士 2：君主（Knights of Honor II: Sovereign）》于今日通过 Steam 在 PC 上推出，首发优惠价 133.76 元，截止时间为 12 月 14 日，该作支持简体中文字幕和中文音频。

在这款全新中世纪背景即时大型战略游戏中，成为国王，踏上称霸欧洲之路。 作为大型策略游戏的入门游戏，《荣誉骑士 2：君主（Sovereign）》将满足所有玩家对深度的渴望，展现一个生动形象的中世界欧洲缩影、栩栩如生的世界，现在加入正是时候。精挑细选王庭成员，决定人民命运，财富、征服、阴谋、贸易或者战败，各色策略，手到拈来！培养军队，保家卫国或出征伐敌 —— 甚至直接参与紧张刺激的 RTS（即时战略）战斗。广阔的成功前景：成为名副其实的君主。

游戏特色

浅显易懂的大型策略游戏 —— 轻松上手富有深度的外交、城市建设等游戏内容

选择你的王国 —— 从 200 多个遍布欧洲、北非和亚洲一部分的王国中进行选择

即时制游戏玩法 —— 生动形象的中世纪欧洲世界，摆脱回合制

王庭 —— 任命元帅、教士、商人、使节与间谍，让他们在欧洲大陆上传达你的旨意

RTS 战斗 —— 直接率领军队参与紧张刺激的 RTS 战斗

强大的多人联机系统 —— 与好友组队，排除万难，征服中世纪欧洲

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10/11

处理器: AMD FX-8350 or Intel Core i5-2500K

内存: 8 GB RAM

显卡: Radeon HD 7870 / GeForce GTX 750-Ti

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 14 GB 可用空间

《荣誉骑士 2：君主》实机预告：

游戏截图：