比亚迪高管：尽管巴菲特出售了 1/5 持股，他仍看好我们

12 月 7 日消息，比亚迪执行副总裁李柯周二接受采访时表示，尽管伯克希尔哈撒韦今年出售了该公司超过 1/5 的持股，但其创始人、“股神”沃伦・巴菲特（Warren Buffett）仍非常看好比亚迪的未来，绝不会放弃它。

李柯称：“对巴菲特来说，获得回报（套现）是理所当然的。”这是比亚迪高管首次就巴菲特出售长期持有的公司股份发表公开评论。周三上午，比亚迪在香港的股价跃升 6.9%，触及去年 9 月以来的最高水平，是恒生指数中涨幅最大的股票之一。

伯克希尔于 2008 年 9 月首次投资比亚迪，今年 8 月首次减持；11 月份，伯克希尔加速抛售比亚迪股票，其持股比例从最初的 20.04% 降至 15.99%，并引发了人们的猜测，即巴菲特不再看好比亚迪的未来。

对此，李柯评论称：“我不认为这是巴菲特放弃比亚迪的迹象。他依然深爱着比亚迪和管理层，并将永远是公司的最大支持者。”伯克希尔的发言人没有立即回复置评请求。

自 7 月 11 日在港交所结算系统中显示伯克希尔出售比亚迪股份以来，后者在香港上市的股价已下跌约 30%，引发了有关巴菲特可能清仓比亚迪股份的猜测。这次股价暴跌使比亚迪的市值蒸发了约 2300 亿港元（约合 300 亿美元）。

对于伯克希尔和巴菲特来说，这笔投资让他们赚得盆满钵满。伯克希尔最初 2.3 亿美元的投资已经飙升了 1570%，即使在出售部分股票之后，剩余持股仍价值约 45 亿美元。

在这次采访中，李柯还提到：

—— 比亚迪正寻求在欧洲建设制造工厂，而且可能不仅仅建设一家工厂，而是两家。此前，该公司宣布计划在欧洲大陆销售汽车，包括德国、瑞典、挪威、荷兰、法国和英国等。

—— 比亚迪正在评估“支持比亚迪快速增长”的最佳地点。

—— 比亚迪正在购买货船，以用于运输出口汽车。李柯称：“以比亚迪的规模，当我们寻求与任何航运公司合作时，他们的服务都可能无法真正让我们 100% 满意。”

—— 李柯并不认为特斯拉是比亚迪的竞争对手，因为其成功意味着更多的人在学习如何制造电动汽车。她说：“我们的竞争对手，也可以说是我们的敌人，就是内燃机汽车。”

—— 比亚迪明年将推出两个新的豪华汽车品牌。其中，第一个品牌将拥有一款 SUV 和一款跑车。第二个品牌将围绕时尚进行开发，针对的受众是那些将汽车当成爱好的人。