比亚迪将于明年初开始在日本销售电动汽车

IT之家 12 月 5 日消息，比亚迪日本分公司周一表示，将于明年年初开始在该国销售首批纯电动汽车。

比亚迪表示，将于 2023 年 1 月 31 日起在日本推出电动 SUV 车型 ATTO 3。该款车型续航里程为 485 公里，售价 440 万日元（约合人民币 23.05 万元）。

比亚迪表示，该公司日本分公司计划在 2023 年底前再推出两款车型，并在 2025 年底前在日本拥有 100 多家经销商。

IT之家曾报道，此前有消息称比亚迪将于明年 1 月进军日本乘用车市场，将从 2023 年 1 月开始，销售比亚迪旗下海豹、海豚、ATTO 3 三款纯电动车。

为了更好的在日本销售乘用车并提供相关服务，比亚迪于 7 月 4 日成立了比亚迪汽车日本有限公司。

IT之家了解到，比亚迪此前已经在日本电动巴士市场大获成功。7 月 13 日，比亚迪日本执行副总裁花田晋作表示，随着日本政府承诺到 2050 年实现碳中和，当地对电动车的意识增强，公司有望在 2028 年前后在日本销售 4000 辆电动巴士。

值得一提的是，目前比亚迪在日本电动巴士市场的占有率约为 70%，并预计即使有其他竞争对手加入，集团到 2030 年仍能保持 30% 至 40% 的市占率。