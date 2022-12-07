集度汽车公司改名为“幂航汽车”，官方回应称系业务发展需要

IT之家 12 月 7 日消息，据观察者网报道，日前，集度汽车有限公司发生工商变更，企业名称变更为“上海幂航汽车有限公司”。

集度汽车成立于 2021 年 3 月，注册资本为 20 亿元，法定代表人为梁志祥。目前由达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司全资持股，后者为北京百度网讯科技有限公司全资子公司，实控人为李彦宏。

此外，知识产权信息显示，百度在线网络技术（北京）有限公司已于 2021 年成功注册多枚“幂航”商标，国际分类包括运输工具、机械设备、科学仪器、燃料油脂、运输贮藏等。

对此，集度方面回应称，这是公司基于业务发展需要而进行的正常调整。集度仍由百度和吉利共同持股，双方所持股份不变，集度 CEO 为夏一平。据悉，幂航汽车不持有集度的任何商标，集度的主体为上海集度汽车有限公司。该公司成立于 2021 年 11 月，法定代表人为夏一平，注册资本 3 亿美元，由集度汽车（香港）有限公司 100% 持股。2022 年 1 月，集度宣布完成近 4 亿美元 A 轮融资，由百度和吉利共同增持。

集度汽车为百度和吉利汽车合资成立的汽车品牌，今年 6 月，集度汽车曾发生工商变更，由吉利控股的上海华普汽车有限公司退出股东行列。公司法定代表人则由集度汽车首席执行官（CEO）夏一平变更为梁志祥。同时，夏一平卸任董事兼总经理职务，吉利汽车董事长安聪慧也卸任集度汽车董事。

对此集度汽车表示，工商变更是基于业务发展需要而进行的正常调整，集度仍由百度和吉利共同持股，双方所持股份不变，集度 CEO 仍为夏一平。

IT之家了解到，今年 10 月，集度首款车型 ——ROBO-01 探月限定版正式亮相，售价为 39.98 万元，新车预计于 2023 年开启交付。该车型定位为中大型 SUV，基于百度 Apollo 自动驾驶能力打造，采用视觉 + 双激光雷达的自动驾驶解决方案，仍由吉利汽车代工生产。

此前据报道，集度汽车首家品牌体验店因设计和装修施工质量不达标，而未能如期开业。在内部信中，集度汽车方面表示，团队在初期设计过程中对门店施工挑战预估不足、交付质量标准认识不准确、事前准备工作不充分，在实际装修落地过程中未能做到早发现、早处理。据了解，按照此前规划，集度品牌首家体验店应于今年 11 月 15 日在上海开业，计划 2023 年进军 46 个城市，完成 100 家销售网络的布局。