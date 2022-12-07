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经典横板动作游戏《茶杯头》实体版现已发售

2022/12/7 14:22:43 来源：IT之家 作者：梦泽 责编：梦泽
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IT之家 12 月 7 日消息，独立游戏开发商 StudioMDHR 制作的《茶杯头》实体版近日正式推出，登陆 PS4、XboxOne 和 Switch 平台，DLC“最后的晚餐”也将包含在实体版中。

IT之家了解到，实体版《茶杯头》的标准版现已发售，售价 39.99 美元；典藏版将于 2023 年第一季度发售，售价 199.99 美元。

实体标准版:

  • 游戏本体

  • DLC“最后的美餐”

  • 6 张可收藏趣味卡片，

  • 杯头俱乐部会员卡

  • MDHR 工作室内部独家艺术绘画

实体典藏版:

  • 游戏本体

  • DLC“最后的美餐”

  • 6 张可收藏趣味卡片

  • 杯头俱乐部会员卡

  • MDHR 工作室内部独家艺术绘画

  • 约 8 英寸高的茶杯头提线木偶

  • 手摇机械八音盒

  • 实体地图

  • 木偶展示外盒

《茶杯头》是一款以 BOSS 战为主的横版卷轴类游戏，受上世纪 30 年代动画片启发，游戏画面音效都努力再现当时的技术，如传统的赛璐璐手绘动画、水彩背景还有原声爵士乐录音等。

《茶杯头》于 2017 年 9 月 29 日登陆 Xbox One 和 PC，2019 年 4 月 18 日登陆任天堂 NS 平台，  支持简体中文。 在游戏中玩家将扮演茶杯头 Cuphead 或马克杯人 Mugman（有单人模式或本地双人合作模式），穿越奇异的世界，收集新武器，掌握强力酷炫招式并探索隐藏的秘密，为还清欠魔鬼的债务而奋战。

《茶杯头》实体版宣传片:

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关键词：茶杯头

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