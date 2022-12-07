全国首个数字人民币钱包损失保险落地苏州：保费 1-5 元，可获 1000-5000 元理赔

IT之家 12 月 7 日消息，据澎湃新闻报道，近日，交通银行苏州分行、太平洋财险苏州分公司在当地主管部门指导下，联合推出了全国首个数字人民币钱包资金损失保险产品，并已有数百位客户选购了该产品。

据了解，客户只需支付 1-5 元保费，在保障期内，如个人数字人民币钱包资金发生被盗、密码失窃等情形下，导致资金损失时可获得太平洋财险公司 1000-5000 元的理赔。近期该产品已上线，市场反应良好，已有超过 500 人选择投保，包括苏大商学院在校学生、张家港机关事业单位部分员工等，保额合计已达 55.7 万元，可有效防范个人客户钱包损失风险。

作为全国首批数字人民币试点城市之一，苏州在推动数字人民币应用方面，持续创新，实现多个全国首批或首个。目前，苏州市个人数币钱包数持续增加，截至 9 月份，个人钱包总量已突破 3000 万，数币风险领域的防范也愈发重要。

IT之家了解到，截至目前，人民银行先后选择 15 个省（市）的部分地区开展数字人民币试点，并综合评估确定了 10 家指定运营机构。数字人民币双层运营架构等顶层设计已通过全方位测试，其可行性和可靠性得到有效验证。开放型数字人民币生态和竞争选优的机制，不仅有效调动了市场机构的积极性，也为其营造了公平竞争的良好环境。

数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。截至 2022 年 8 月 31 日，15 个省（市）的试点地区累计交易笔数 3.6 亿笔、金额 1000.4 亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过 560 万个。