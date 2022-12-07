交通运输部：11 月全国城市轨道交通新增运营里程 111.1 公里

IT之家 12 月 7 日消息，交通运输部数据显示，2022 年 11 月，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有 52 个城市开通运营城市轨道交通线路 285 条，运营里程 9357 公里，实际开行列车 270 万列次，完成客运量 14.2 亿人次，进站量 8.5 亿人次。

11 月份，客运量环比减少 2.9 亿人次、降低 16.7%，同比减少 5.5 亿人次、降低 27.9%。本月新增南通市首次开通运营城市轨道交通。新增运营里程 111.1 公里，其中，新增运营线路 4 条（南通地铁 1 号线、天津地铁 10 号线、深圳地铁 12 号线和 6 号线支线），新增运营区段 1 个（佛山市南海有轨电车 1 号线后通段）。

IT之家了解到，交通运输部表示，按照疫情防控要求，部分城市不同程度暂停轨道交通运营服务。其中，呼和浩特、洛阳、乌鲁木齐、太原和天水市暂停全线网轨道交通运营服务，上海、广州、成都、深圳、武汉、重庆、南京、青岛、天津、郑州、大连、宁波、昆明、合肥、无锡、福州、佛山、哈尔滨、温州、东莞等城市暂停部分车站或车站出入口运营服务。截至 11 月底，洛阳、乌鲁木齐、太原和天水市城市轨道交通未恢复运营。

以下为交通运输部公布的 2022 年 11 月城市轨道交通运营数据速报：