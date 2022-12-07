特斯拉 Semi 为何拖了 5 年才交付？美媒称或许是为等补贴

12 月 7 日消息，上周四特斯拉召开发布会，向百事公司交付首批 Semi 电动重卡。此时距离 Semi 首次亮相已经有五年时间。这主要是因为目前特斯拉 Semi 电动重卡的市场并不大，如果没有补贴，拿这种电动重卡跑运输并不划算。

▲ 特斯拉 Semi

以下是翻译内容：

人们购买特斯拉电动汽车是因为很酷还是因为很高效？这个问题的答案对特斯拉的 Semi 电动重卡来说至关重要。

特斯拉最新上市的卡车产品是 8 级电动卡车（车 + 载重 15 吨以上）。与特斯拉所熟悉的乘用车市场截然不同，重型卡车买家通常会根据严格的“总拥有成本”来选择产品，就是将车辆售价与估计的每公里运行费用加起来综合考虑。在利润较低的物流行业，品牌和美学没有太多价值。

特斯拉肯定也清楚这一点，但并没有阻止公司把 Semi 电动重卡当作消费品来宣传。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在上周举行的产品交付发布会上说：“如果你是一名卡车司机，你想要开一辆最厉害的卡车上路，这就是它。”你在特斯拉官网上看到 Semi 电动重卡强调的第一个性能细节就是加速性能，但这并不是车队买家传统上会关心的东西。

Semi 电动重卡表面上的疯狂或许是有原因的。长期以来美国卡车司机一直供不应求，而易于驾驶的电动传动系统和对普通消费者有巨大吸引力的卡车可能有助于公司招聘司机。但 Semi 电动重卡仍然需要满足“总拥有成本”的要求，而且考虑到电动重卡运行效率原本就很低，其在财务上比电动轿车更难盈利。

五年前，当特斯拉首次发布 Semi 电动卡车时，公司表示续航 300 英里（约合 480 公里）的电动卡车售价 15 万美元，续航 500 英里（约合 800 公里）的电动卡车售价 18 万美元。当时，一辆普通 8 级卡车的价格大约为 12 万美元，特斯拉只是预计电动卡车较低的运营成本将弥补产品价格上的差距。近两年，由于零部件短缺，特斯拉电动汽车以及普通柴油卡车都更贵了，但特斯拉并没有调整 Semi 电动重卡的价格。

特斯拉表示 Semi 电动重卡的续航里程为 500 英里。马斯克上周五在推特上说，Semi 电池每英里消耗 1.7 千瓦时的电量，这意味着续航 500 英里的 Semi 电动重卡电池总容量高达 850 千瓦时。咨询公司 BloombergNEF 周二公布的电池价格显示，今年电动汽车的电池成本约为每千瓦时 151 美元。这样算来，Semi 电动重卡单单电池的成本就远远超过 10 万美元。

这或许可以解释特斯拉 Semi 项目从发布到交付为何拖了这么久。

今年 8 月，当《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act) 接近获得批准时，马斯克才宣布将于本月开始交付 Semi。从明年 1 月份《通货膨胀削减法案》生效起，企业将可以申请 4 万美元的美国联邦税收抵免，这样才能让购买中型或重型电动卡车的开销与同级别燃油车保持一致。

如今特斯拉在加州向百事可乐交付了首批 Semi 电动重卡，当地还为购买电动汽车的卡车运输公司提供额外补贴。一家现有卡车制造商表示，除了美国联邦的税收优惠外，想要进一步缩小运输成本差距，州一级的补贴也很有必要。

8 级卡车的行驶距离通常都短。从商业角度考虑，续航较短的电动卡车可能有更大市场。特斯拉 Semi 电动重卡将与通常使用更小电池的竞争对手产品展开竞争，比如沃尔沃最新的旗舰版 VNR Electric 电动卡车搭载 565 千瓦时的电池，其续航里程为 275 英里（约合 442 公里）。沃尔沃欧洲电动重卡业务开发负责人约翰・拉尔森 (Johan Larsson) 指出，卡车在欧洲公路上运输的所有货物中，45% 路程不到 300 公里 (约 186 英里)。

总之，电动重卡在运输市场上占有一席之地，但目前需要大量补贴和较短的运输距离才能与普通卡车相竞争，因此这个市场受到了不少限制。特斯拉产品的炫酷元素不会让 Semi 电动重卡走得太远。