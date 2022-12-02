发布已有 5 年，特斯拉今日向百事公司交付其首批 Semi 电动卡车

IT之家 12 月 2 日消息，当地时间周四 17 点 (北京时间今日 9 点)，特斯拉公司在其内华达州超级工厂举行交付仪式，向百事公司交付了首批 Tesla Semi 电动半挂卡车。

发布会一开始，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 就开着 Tesla Semi 进入了现场。他还自嘲称 Tesla Semi 的交付距离发布已经过去 5 年了。

IT之家了解到，这款车型原定于 2019 年之前投产，但由于电池方面的限制被多次推迟。Tesla Semi 将是继 Model Y 后特斯拉交付给客户的首款新车型。

马斯克表示，此次交付的 Semi 将具有 500 英里（约 805 公里）的续航里程，而且“驾驶起来超级有趣”。随后，马斯克还表示，未来版本的 Semi 可能达到 621 英里 (约 1000 公里) 的续航里程。

IT之家了解到，特斯拉 Semi 电动卡车最初于 2017 年 11 月亮相。当时公布的规格显示，该车在满载的情况下可以在 20 秒内达到 60 英里（约 96.56 公里）每小时。并且即使在陡峭的坡上也能保持“高速公路水平的速度”。此外，特斯拉还表示，该车能够在 30 分钟内完成 70% 的充电。

据悉，该车在 2017 年首次亮相后不久，就有众多企业进行订购，其中百事公司就订购了 100 辆、加拿大沃尔玛订购了 130 辆、美国啤酒酿造公司 Anheuser-Busch 订购了 40 辆、百事公司的全资子公司菲多利订购了 15 辆。特斯拉最初计划是在 2019 年开始交付 Semi，然而由于零部件短缺等原因已被推迟数年。