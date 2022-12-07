华擎注册新一代 Desk 系列迷你主机，支持最新 AMD / 英特尔处理器

IT之家 12 月 7 日消息，据 WccfTech 消息，华擎现已在 EEC 注册了新一代 DeskMini 和 DeskMeet 迷你主机，支持最新的 AMD 和英特尔处理器。

华擎注册型号：

DESKMINI B760/B/BB/BOX

DESKMINI X600/B/BB/BOX

DESKMEET B760/B/BB/BOX

DESKMEET X600/B/BB/BOX

预计华擎新一代迷你主机将在下月初的 CES 上发布。

IT之家曾报道，今年上半年，华擎推出了新款 DeskMeet 迷你主机，支持 12 代酷睿和锐龙 5000 处理器，准系统 1299 元起。华擎 DeskMeet 系列是一款拥体积仅有 8 公升的紧凑桌面计算机，该系列拥有 4 个内存插槽，支持长度小于 20 公分显卡。

华擎 DeskMini 型号尺寸更小，不支持安装独显，支持英特尔和 AMD 双平台。最新版本后侧配备全功能 USB-C 接口，一条 USB Type-C 连接线就能传递高分辨率视频信号、 60 瓦充电能力和 10Gb / s 传输速度。此外，DeskMini B660 可同时支持三个屏幕输出，帮助处理多任务作业，提高生产力。DeskMini B660 提供两个 M.2 SSD 插槽，其中一个插槽支持最新的 PCI Express 5.0 标准。