中国科学院院士、著名力学科学家黄克智逝世，享年 95 岁

IT之家 12 月 7 日消息，据清华大学发布，中国科学院院士、清华大学航天航空学院工程力学系黄克智教授，于 2022 年 12 月 6 日因病医治无效，在北京逝世，享年 95 岁。

黄克智同志 1927 年 7 月 21 日出生于江西南昌，1947 年毕业于江西中正大学，1948 年进入清华大学后考取研究生并留校任教至今，1991 年当选中国科学院院士，2003 年当选俄罗斯国家科学院外籍院士。

黄克智同志是著名的力学教育家，我国工程力学专业人才培养体系的奠基人之一。他倾注毕生心血教书育人，培养了一大批力学专业人才，包括 6 名中国科学院院士、100 余名博士、硕士及博士后。他是清华师生心目中的大先生，获得首届清华大学突出贡献奖。

黄克智同志是世界著名的力学科学家、我国工程力学的奠基人之一，在板壳力学、断裂力学、塑性力学、微纳米力学、页岩水力压裂等方面，均做出举世公认的学术成果。他破解了压力容器工程设计的世界难题，形成国际领先的设计方法，列入我国多部设计和安全评定标准，应用于众多工业部门，产生了巨大的经济和社会效益。

黄克智同志曾获得众多荣誉和奖励，包括多项国家自然科学奖及国际奖，高等学校优秀教学成果国家级特等奖，全国教育系统劳动模范和人民教师奖章。

沉痛悼念并深切缅怀黄克智院士！