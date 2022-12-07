三星电子明年将为开发者推出 XR 设备，特别工作组正在研发

12 月 7 日消息，据国外媒体报道，在 Meta、微软等多家厂商推出 VR 或 MR 等头显设备之后，业界也盛传苹果在研发相关的设备，在未来几年就将推出。

而从外媒最新的报道来看，在谋划 AR / VR / MR 等头显设备的，除了苹果，还有他们在消费电子产品领域最大的竞争对手三星电子。

外媒在报道中表示，三星电子将在明年为开发者推出 XR 设备，旗下三星显示、三星电机等多家子公司的人员及关键设备供应商的人员所组成的特别工作组，正在进行 XR 设备的研发。

外媒在报道中还提到，三星电子方面已经完成了多款 XR 设备的原型产品，也对样品进行了测试。

外媒在报道中表示，三星电子的战略是打造以三星为中心的 XR 生态系统，元宇宙、软件、内容、零部件等领域的公司和研究机构，有望参与其中。

在报道中，外媒也提到，一家公司首先推出面向 B2B 业务的产品，非同寻常，不是为了抢占市场而仓促推出新品，而是通过建立生态系统来开拓市场的保守战略。

在 XR 设备方面，外媒称三星电子已同全球多家公司在进行业务合作，他们计划通过加快 XR 设备的流行，发掘更多的优质内容，他们计划将 XR 用于娱乐、教育等诸多领域。