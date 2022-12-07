TrendForce：Q3 全球智能手机总产量同比减少 11%，三星、苹果、小米、OPPO、vivo 前五

IT之家 12 月 7 日消息，TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，第三季度全球智能手机总产量达 2.89 亿部，环比减少 0.9%，同比减少 11%，打破历年来第三季度旺季正增长的规律。

报告指出，这主要是因为智能手机品牌厂在优先调节渠道成品库存的考量下，对于第三季度的生产规划相当保守，加上全球经济疲软冲击，品牌持续下调生产目标所致。

其中，三星第三季度产量环比增长 3.9%，约 6420 万部，但由于库存压力仍在，故第四季度产量仍将缩减。预计 2023 年全球折叠屏手机市场占有率有望进一步提升至 1.5%，三星将可拿下近八成市占。

此外，苹果手机第三季度产量稳健增长至 5080 万部，位列第二位。第三至第五名分别是小米（含 Redmi、POCO、黑鲨）、OPPO（含 realme、OnePlus）、vivo（含 iQOO），仅小米产量与第二季度持平，其他两家厂商均呈现环比衰减。

▲ 图源：TrendForce 集邦咨询

IT之家了解到，TrendForce 集邦咨询表示，预计第四季度智能手机总产量约 3.16 亿部，环比增长 9.3%，对比 2021 年同期仍是衰退。报告指出，自 2021 年第三季度起，智能手机市场即出现明显转弱信息，迄今已连续六季度呈现同比衰退，预计这一波的低谷周期，将随着渠道库存水位修正完毕，最快要到 2023 年第二季度才有望回暖。