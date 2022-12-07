打僵尸游戏《死亡之岛 2》发布最新预告片，明年 4 月开售

IT之家 12 月 7 日消息，游戏发行商 PLAION 今日公布《死亡之岛 2》最新预告片，该游戏将在 2023 年 4 月 28 日发售。

据介绍，该游戏的设定是，有个致命的病毒正在洛杉矶四处传染，将宿主转变成饥饿的丧尸。您被咬、遭到感染，但得到了超乎免疫的能力；揭开传染爆发背后的真相，查明自己究竟是谁… 或者是什么东西。现在预购，即可取得班诺伊回忆包！

游戏特色

探索洛杉矶地狱：《Dead Island 2》将带玩家跨越天使之城最具代表性的地点，只是如今处处都染满恐怖；您将在比佛利山翠绿郊区、威尼斯海滩的奇异步道等地展开惊奇的低俗冒险。

残暴的近战沙盒：战斗系统带来激烈、血肉横飞与暴力程度达到极限的第一人称体验，有多种武器与战术 (以及暴力) 选择，能在尸群中开出一条路。无论斩击、敲击、燃烧或撕裂，我们都希望您杀得真正有感。

成为终极丧尸杀手：有六名角色可选择，每一名都有各自的独特性格与对话。您可以完全自定义每一名杀手的能力，利用全新的技能系统让您立即重新分配能力并试出最疯狂的组合。

丧尸泛滥：准备好体验游戏界最先进的肢解系统了吗？我们的洛杉矶到处都是有写实外观与反应的丧尸。这些变异怪胎就是《Dead Island 2》复生腐烂的核心要角，有数十种独特的丧尸种类，每一种都有各自的变异、攻击方式与数百种洛杉矶主题的造型变化。我们的怪物无情、高强，而且是真正的洛杉矶人。您能幸存下来吗？

电影风格合作冒险：《Dead Island 2》是一款正统的角色扮演游戏，提供大量刺激任务、破天荒的角色，以及惊险的低俗剧情，让您真正沉浸在扭曲的世界观中。保证百玩不腻。另外还有精彩夸张的合作模式，最多可以三名玩家进行，保证让您能在洛杉矶度过一段十分长久 (并且暴力) 的旅程。