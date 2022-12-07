水滴公司 Q3 净利润超预期，高盛上调目标价至 3.3 美元

12 月 7 日消息，水滴公司（WDH.US）发布 2022 年第三季度财报，实现营收 7.72 亿元，环比增长 10.1%，实现净利润 1.7 亿元。高盛发布研报，上调水滴公司目标价至 3.3 美元，维持“买入”评级。

高盛认为，在水滴前三季度已累计实现 4.82 亿元净利润的情况下，管理层全年大约 5 亿元净利润的业绩指引相对谨慎，但也反映公司在追求高质量发展的新战略下对成本控制充满信心，尤其是在公司当前现金流持续改善的基础上。

研报表示，水滴本季度的业绩验证该公司的战略转型是有效的。财报显示，水滴保在本季度的首年保费为 17.85 亿元，环比增长 8.4%，其中重疾险产品贡献的首年保费占比 28.7%，环比增长 7.8%。而本季度的非流动合同资产余额增加 2300 万元，也充分表明水滴保长险保单销售情况正在持续改善。

研报指出，基于 12 倍的 2026 财年 EV / EBITDA，高盛预计水滴公司 2022-26 财年收入复合增长率为 9%，2026 财年 EBITDA 利润率为 16%（此前为 11%），反映水滴的盈利质量仍在持续提升。基于此，高盛上调水滴公司目标价至 3.3 美元，维持“买入评级”。