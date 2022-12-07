讯景 RX 7900 XT 系列显卡曝光，预计下周上市

IT之家 12 月 7 日消息，爆料人 momomo_us 今晚曝光了讯景即将发布的 AMD RX 7900 XT Merc 310 显卡。

从外观来看，讯景新款 RX 7900 Merc 310 外观基本延续上代设计，背板有所改变。供电方面，RX 7900 XTX Merc 310 采用三 8 pin 电源连接器，而 RX 7900 XT 为双 8pin。预计该系列显卡将在 12 月 13 日首发上市。

IT之家了解到，AMD 旗舰显卡 RX 7900XTX 公版售价 7999 元，次旗舰显卡 RX 7900XT 公版售价 7399 元。详细参数如下：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。