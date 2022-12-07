荣耀 70 / Pro 系列手机开启 MagicOS 7.0 内测招募

IT之家 12 月 7 日消息，据荣耀俱乐部发布，荣耀 70 系列手机开启 MagicOS 7.0 内测，共计 6000 个内测名额，招募时间是 12 月 7 日-12 月 26 日 10 点，将在 12 月 26 日公布入选用户名单。

荣耀 70 系列手机包括荣耀 70、荣耀 70 Pro 和荣耀 70 Pro + 三款手机。

荣耀 MagicOS 7.0 全面升级软件系统架构，打造跨设备无缝协同、跨应用无缝流转的融合生态体验，亮点包括 MagicRing 信任环、Magic Live 智慧引擎、Turbo X 系统引擎、MagicGuard 荣耀安全四大平台级根技术及系统核心服务。

IT之家了解到，MagicOS 7.0 从 12 月开始陆续开启老机型的升级，今年 12 月开启首批公测，包括荣耀 Magic V、Magic3 至臻版、Magic3 Pro、Magic3、V40。

荣耀 70 Pro 搭载联发科天玑 8000 芯片，采用 6.78 英寸屏幕，分辨率为 2652×1200 ，内置 4500mAh 电池，支持最高 100W 的快充。荣耀 70 Pro 配备了 5000 万像素前置镜头，以及由 5400 万像素主摄 + 5000 万像素超广角“+800 万像素 3 倍光学变焦镜头组成的后置三摄模组。