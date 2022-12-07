“索尼克之父”中裕司因内幕交易再次被捕

IT之家 12 月 7 日消息，在 11 月 18 日遭到日本警方逮捕的的“索尼克之父”—— 游戏开发者中裕司，如今再传涉及另一起内幕交易案而被捕。

▲ 中裕司

本次逮捕是因为中裕司事前得知 SE 与 Ateam 公司合作开发新手游的消息后，便于 2021 年 1 月下旬到 2 月下旬，提前买入约 12 万股 Ateam 股票来从中获利，涉案金额高达 1.447 亿日元，当前相当于约 739.4 万元人民币。

根据朝日新闻报道，这次逮捕的对象为 SquareEnix 前员工佐崎泰介和中裕司两人，两人在提前知道两家公司将会共同开发《最终幻想 7 第一战士》的情况下，各自提前买入将近 9.1 万股和 12 万股 Ateam 股票，且佐崎泰介不仅自己买了大量股票，还将两家公司会有合作关系的消息告诉了另一位熟人，而这位熟人也花了将近 1180 万日元买入了将近 1 万股的 Ateam 股票。

▲ 《刺猬索尼克》系列 IP

IT之家此前报道，日本警方在 11 月逮捕了包括中裕司在内的 3 人，均指控他们参与了内幕交易。

2020 年 9 月，Square Enix 推出一款名为《勇者斗恶龙》（Dragon Quest Tact）的 DQ 手游。一家名为 Aiming 的小型、相对不知名的工作室正在开发该项目。在宣布之前，Square Enix 的一些员工听说这个开发商正在为深受喜爱的 DQ 系列游戏开发新的作品，并购买了该公司的大量股票。