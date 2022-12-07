微信桌面版上架微软 Win11/10 应用商店，非 UWP 和桌面转制版

IT之家 12 月 7 日消息，自从微软 Windows 11/10 应用商店放开应用限制后，各大主流应用的 Win32 桌面版本纷纷上架，国民级应用 —— 微信也在商店推出了一个新的版本。

腾讯团队此前在微软 Windows 11/10 应用商店上架了微信 UWP 版和微信 For Windows 桌面转制版，而最新上架的名称就是“微信”，与微信官网的版本同步。

IT之家发现，目前在微软 Windows 11/10 应用商店搜索“微信”，就可以看到三个微信版本，其中新上架的版本是官方主推的，不仅有特殊展示，还有首页 Banner 图。

商店页面显示，微信是一款全方位的手机通讯应用，帮助你轻松连接全球好友。微信可以群聊、进行视频聊天、与好友一起玩游戏，以及分享自己的生活到朋友圈，让你感受耳目一新的移动生活方式。

微信 Windows 版本最新为 3.8.0 正式版，官方更新日志为：

可以提取和翻译图片中的文字内容；

邀请朋友进群时可以分享群里的聊天记录；

群主或群管理员可以将群里的消息置顶；

修复了一些已知问题。

微信桌面版：点此下载