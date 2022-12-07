三星 Galaxy 手表血压监测功能即将登陆马来西亚

IT之家 12 月 7 日消息，从 Galaxy Watch Active 2 开始，三星就为其智能手表配备了血压监测功能，但该功能只在少数几个国家 / 地区提供。现在，三星将为更多的国家 / 地区提供这一功能，比如马来西亚。

马来西亚医疗设备管理局负责批准和授权马来西亚的医疗级设备，最近已批准了该国的三星血压应用程序。这意味着所有在硬件层面上具有该功能的 Galaxy 手表将能够向用户提供血压监测服务。

三星的血压应用程序是为 22 岁以上成年人提供的非处方使用。它可以通过连接三星智能手机为用户测量血压（收缩压和舒张压）、脉率和历史图表。该应用程序不能在非三星安卓智能手机上使用。认证文件中没有提到 ECG 心电图，所以看起来 ECG 不会很快出现在三星智能手表上。

IT之家了解到，该血压监测功能首先在韩国推出，然后在两年前扩展到另外 31 个国家 / 地区。血压监测功能存在于 Galaxy Watch Active 2、Galaxy Watch 3、Galaxy Watch 4、Galaxy Watch 4 Classic、Galaxy Watch 5 和 Galaxy Watch 5 Pro 上。