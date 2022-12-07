“真倒霉，又水逆了！”水星：这锅我不背

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），作者：霍利・斯潘纳（Holly Spanner），译 ：梅林，编：赵佳明

什么是“水逆”

“水逆”就是水星逆行。

夜晚，人们站在地球上观察星空，会发现行星是从西向东运行的，这就是顺行。

反之，人们观察到的行星从东向西运行，就是“逆行”。

太阳系中所有行星围绕太阳公转的方向一致，所以在地球上观察，它们在夜空中的运行方向是相同。

也正是因为这一点，古人看到有些行星（特别是水星）竟然由东向西逆行，就很诧异，开始浮想联翩。

如果你在某一颗行星的逆行期，持续观察这颗行星的运行轨迹，你会发现行星逆行的轨迹通常呈现为环形或者 Z 字形。

无论是环形还是 Z 字形，都有曲曲折折的部分，在地球上的观察者看来，行星就发生了逆行。

水星为什么逆行？

水星逆行真的是水星在围绕太阳运行的过程中，发生了倒退吗？

当然不是。

无论“水逆”与否，水星都按同样的方向围绕太阳运行。

由于水星和地球围绕太阳运行一周的周期不同，加上我们观察角度的变化，水星在夜空中好像就出现了“倒退”—— 这实际是一种视觉上的错觉。

水星“逆行”成因示意图（图片来源：北京天文馆）

通过上面这张图，我们可以清楚看到：水星在地球内侧围绕太阳运行，它的运行速度比地球快。

综合这一点和观察角度的变化，地球和水星从位置 1 运行到位置 3 的这段时期，在地球上的人们看来，夜空中的水星从西向东发生顺行；

因为水星的运行速度更快，所以水星会追上并超过地球（也就是图中位置 3 到位置 5 的这段时期）.

在这段时期，位于地球上的我们看到的水星，在夜空中就是由东向西“逆行”；

从位置 5 到位置 7 的这段时期，水星超过地球后，继续绕日运行，这时我们看到的水星在夜空中再一次恢复了顺行。

一年中，水星“逆行”是比较常见天文现象。

有时，伴随着水星逆行，还会出现另一种奇特天象 —— 水星凌日。

当太阳、水星和地球运行到同一条直线上时，从地球上看去，有一个小黑点会横穿太阳，这个小黑点就是水星，这种天象就是水星凌日。

其他行星也会逆行吗

答案是肯定的。太阳系中的其他行星，也包括冥王星，都会“逆行”。

和水星的“逆行”一样，它们的“逆行”也不是真正的逆行，都是一种视错觉现象。

如果以地球为分界线，地球内侧的行星（地内行星，包括水星、金星）和地球外侧的行星（地外行星，包括火星、木星、土星、天王星、海王星），“逆行”成因有一些差别。

金星位于地球内侧，“金逆”的成因和“水逆”差不多，我们就不再赘述了。

上面的动图展示了地外行星由于运转速度和观察角度的差异，看上去在夜空中会出现“逆行”。（图片来源：Dominic Ford in-the-sky.org）

地外行星和冥王星，发生“逆行”的情况与地内行星不太一样。它们绕日运行的速度小于地球。

当地球在绕日运行过程中，追上并超过它们时，由于我们在地球上观察视角的变化，在我们看来，这些天体在夜空中划出了一道 Z 字形路线。

火星“逆行”的成因示意图（图片来源：北京天文馆）

我们以火星为例。

火星位于地球外侧，绕日运行速度小于地球，所以在地球和火星的绕日运行过程中，地球会追上并超过火星。

这有点像超车。当你超过前车时，从你的车上看去，另一辆车好像就在“后退”。

“火逆”的情况大致相同。

如上图所示，地球和火星从位置 1 运行到位置 3，在地球上看来，夜空中的火星由西向东“顺行”；

从位置 3 到位置 5，就类似超车时的情况，地球追赶上火星并超过了它，这时在地球上看上去，火星出现了“逆行”；

从位置 5 到位置 7，地球超过火星后，火星看上去又恢复了“顺行”。

地外行星每年都会在同一个时间段出现“逆行”，这时行星还会发生“冲日”现象。

在天文学中，冲日发生在地外行星、地球、太阳运行到同一条直线上时，这时地球位于地外行星和太阳之间。

除了火星之外（因为火星每 26 个月发生一次冲日），其他地外行星差不多每隔一年发生一次冲日。

当某一颗地外行星发生冲日时，它与地球之间的距离最近，这时这颗地外行星看上去更大更明亮，因此冲日期是观察那些距离地球较远的地外行星的绝佳时间。

因为水星和金星位于地球内侧，所以它们永远也不会发生冲日。

水逆会影响运势吗？

无论行星位于地球内侧还是外侧，它们的“逆行”成因有什么差别，我们在地球上观察到的行星逆行都只是看上去在“逆行”。

这就叫作“表观逆行”，这些“逆行”都不是真实的。

无论行星逆行是否真实发生，它们只是普通的天文学现象，与人的身心健康、运势等没有一点关系。

可能因为太阳系中的所有行星都是按同一方向在夜空中运行的，而且一年中的大多数时间，行星都按这一方向“顺行”，只有在某些时候，行星突然“逆行”。

所谓“事出反常必有妖”，古人可能也注意到了这种反常的现象，才充满想象地把行星的“逆行”同人的倦怠、情绪低落、运气差联系了起来。

特别是水星，为人类的不佳状态背了几千年的“锅”。

图片来源：NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington

观察行星“逆行”时间表

我们整理了各大行星“逆行”的周期和发生日期，结合你所在当地的具体情况，在一个晴朗的夜晚，也许你就能亲眼目睹“水逆”。

水星太阳系中绕日运行速度最快的行星，围绕太阳一周约 88 天。地球的绕日周期约是 365 天，每年水星都会追上并超过地球三到四次，所以一年中会有三到四次“水逆”。水星下次“逆行”时间：2022 年 12 月 29 日 —2023 年 1 月 18 日。

金星的绕日周期是 225 天，每 18 个月会出现一次“逆行”，每次“逆行”大约持续 6 周。金星下次“逆行”时间：2023 年 6 月 23 日 —2023 年 9 月 4 日。

地外行星一年中出现“逆行”的次数更少，每次持续的时间和地内行星相比也更长。

火星每 26 个月出现一次“逆行”。大约在火星“逆行”开始后 5 周，会发生火星冲日。通常，火星“逆行”会持续数周。耀眼的橙黄色使火星“逆行”成为最容易用肉眼观察到的行星“逆行”现象之一。火星下次“逆行”时间：2022 年 10 月 30 日 —2023 年 1 月 12 日（目前正是火星“逆行”期）。

木星是太阳系中最大的行星，每 9 个月左右出现一次“逆行”，一次“持续”4 个月左右的时间。木星下次“逆行”时间：2022 年 6 月 28 日 —2022 年 11 月 23 日（目前正是木星“逆行”期）。

土星每隔一年多一点的时间出现一次“逆行”，持续大约 4 个半月，比木星稍长一点。土星下次“逆行”时间：2023 年 6 月 18 日 —2023 年 11 月 4 日。

天王星的“逆行”周期和持续时间，与土星接近 —— 大约每隔一年出现一次“逆行”，一次持续 5 个月的时间。天王星下次“逆行”时间：2022 年 8 月 24 日 —2023 年 1 月 22 日（目前正是天王星“逆行”期）。

海王星也与天王星和土星类似，每隔一年左右出现一次“逆行”，一次“逆行”持续 5 个多月的时间。海王星下次“逆行”时间：2022 年 6 月 28 日 —2022 年 12 月 4 日（目前正是海王星“逆行”期）。

冥王星曾经也被认为是地外行星，现在天文学界把冥王星认定为矮行星。冥王星每隔一年出现一次“逆行”，每次“逆行”大约持续 6 个月左右的时间。冥王星下次“逆行”时间：2023 年 5 月 1 日 —2023 年 10 月 11 日。