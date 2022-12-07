SA 报告：2022 年 Q3 全球智能手表同比增长 15%，Wear OS 达到 7 年来最高水平

IT之家 12 月 7 日消息，据 Strategy Analytics 研究报告，在经历了 2022 年 Q2 的低迷 —— 由于经济衰退的影响增长下滑至 0，全球智能手表市场在最近的 2022 年 Q3 轰然回归，同比增长了 15%。

由于苹果、三星和 Fitbit 等顶级品牌的一波新机型，该行业恢复了增长。新的 Wear OS 设备型号，如三星 Galaxy Watch 5，明显受到用户们的欢迎。

Strategy Analytics 可穿戴设备（WDE）团队新研究显示，在最近的 2022 年 Q3，谷歌 Wear OS 平台在全球智能手表市场的份额达到 7 年来的最高水平。这是里程碑式的事件。Wear OS 正在看到新的生命火花。

IT之家了解到，Wear OS 受到流行的三星 Galaxy Watch 5 和 Watch 4 系列型号的推动，巩固了谷歌的第二操作系统份额地位，仅次于苹果 watchOS 系统。

同时，得益于 Fitbit Sense 2 和 Versa 4 的推出，Fitbit OS 恢复了份额增长，而华为鸿蒙 HarmonyOS 份额由于转向较新的 HUAWEI Watch 3 和 GT3 / GT3 Pro 型号而呈上升趋势。